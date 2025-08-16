Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?0 комментариев
Путин подтвердил, что Трамп в 2022 году не допустил бы конфликта с Украиной
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с лидером США Дональдом Трампом на Аляске подтвердил невозможность конфликта с Украиной, если бы в Белом доме на посту президента в 2022 году находился Дональд Трамп.
Путин напомнил, как в 2022 году во время последних контактов с администрацией США пытался убедить своего прежнего американского коллегу [Джо Байдена] в том, что не нужно доводить обстоятельства до ситуации, после наступления которой последуют тяжелые последствия в виде боевых действий, передает ТАСС.
«И прямо сказал тогда, что это большая ошибка. И вот сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что «если бы я был президентом, то войны бы не было». Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это», – заявил Путин.
Напомним, Путин также заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.
В Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.
Лидеры России и США начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы. Беседа длится два часа без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома.