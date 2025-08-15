CNN назвал невербальное общение Путина и Трампа «далеким от холодного»

Tекст: Ирма Каплан

«Улыбающийся Владимир Путин смотрит в окно бронированного лимузина президента Дональда Трампа, проезжая мимо ряда камер мировых СМИ на взлетно-посадочной полосе Аляски. Пока что язык тела на пятничном саммите был каким угодно, но не холодным», – говорится в материале телеканала CNN.

Там отметили, когда Путин приближался к Трампу на красной дорожке, президент США пару раз хлопнул в ладоши, приветствуя его на американской земле впервые за 10 лет.

Они пожали друг другу руки и вместе направились к лимузину Трампа. Позже, когда они садились в автомобиль, Трамп и Путин улыбнулись друг другу, хотя лицо Трампа оставалось каменным, отметили на телеканале.

«Российский президент известен тем, что выражает свое отношение через позу. Бывшие президенты США отмечали его привычку сутулиться во время выступления, что служило знаком его незаинтересованности. На Аляске он не сутулился. Наоборот, во время встречи он сидел, выпрямившись, сцепив руки, под щелканье фотоаппаратов и выкрикивание репортерами вопросов», – отметил CNN.

Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами.

Лидеры России и США начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы.