NYT: Приглашение Трампа Путину сесть к нему в лимузин – необычный жест

Tекст: Мария Иванова

Трамп пригласил Путина присоединиться к нему в бронированном президентском лимузине Cadillac One, известном как «The Beast», чтобы доехать до места встречи без помощников, сообщает New York Times. Газета отмечает, что лидеры находились в автомобиле только вдвоем, без переводчиков, поскольку российский президент свободно говорит по-английски. Это решение стало необычным жестом на фоне традиционно строго регламентированных протоколов подобных саммитов.

По информации издания, фотографии с этой встречи на Аляске стали одними из самых примечательных в истории американо-российских саммитов. Весь остальной мир внимательно следил за тем, как Трамп попытается выстроить личный контакт с Путиным.

Переговоры между лидерами России и США прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже и длились два часа 45 минут. К разговору в узком составе от российской стороны присоединились глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США – госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп отправились на саммит в автомобиле американского президента после короткой фотосессии на летном поле.

Трамп проявил особую почтительность к Путину, как отметили ранее в El Pais.

Между тем дочь спецпосланника президента США Кита Келлога Меган Моббс заявила, что военные США не должны были встречать российского лидера с почестями.

