Путин призвал Киев и ЕС не подрывать «наметившийся прогресс» после переговоров

Tекст: Ирма Каплан

«Мы рассчитываем, что Киев и европейские столицы воспримут все это конструктивно и не будут создавать никаких препятствий, не будут пытаться сорвать наметившийся прогресс провокациями и закулисными интригами», – приводит слова Путина CNN.

Он заявил, что для прекращения войны на Украине необходимо устранить ее первопричины.

«Ситуация на Украине связана с фундаментальными угрозами нашей безопасности. Мы убеждены, что для того, чтобы урегулирование было прочным и долгосрочным, необходимо устранить все коренные корни, первопричины этого конфликта», – сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что важно учесть законные озабоченности России и восстановить справедливый баланс безопасности в Европе и в мире в целом.

«И я согласен с президентом Трампом, как он (сказал) сегодня, что, естественно, безопасность Украины также должна быть обеспечена», – сказал он, добавив о готовности работать над этим вопросом со всеми заинтересованными сторонами.

Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.