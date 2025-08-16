  • Новость часаПутин заявил о стремлении закончить конфликт братских народов России и Украины
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    6 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    0 комментариев
    16 августа 2025, 02:53 • Новости дня

    Путин призвал Киев и ЕС не подрывать «наметившийся прогресс» после переговоров

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время пресс-конференции в Анкоридже президент России Владимир Путин призвал украинских и европейских лидеров не вмешиваться и не мешать прогрессу в разрешении ситуации, над которым работают они с американским коллегой Дональдом Трампом.

    «Мы рассчитываем, что Киев и европейские столицы воспримут все это конструктивно и не будут создавать никаких препятствий, не будут пытаться сорвать наметившийся прогресс провокациями и закулисными интригами», – приводит слова Путина CNN.

    Он заявил, что для прекращения войны на Украине необходимо устранить ее  первопричины.

    «Ситуация на Украине связана с фундаментальными угрозами нашей безопасности. Мы убеждены, что для того, чтобы урегулирование было прочным и долгосрочным, необходимо устранить все коренные корни, первопричины этого конфликта», – сказал российский лидер.

    Путин подчеркнул, что важно учесть законные озабоченности России и восстановить справедливый баланс безопасности в Европе и в мире в целом.

    «И я согласен с президентом Трампом, как он (сказал) сегодня, что, естественно, безопасность Украины также должна быть обеспечена», – сказал он, добавив о готовности работать над этим вопросом со всеми заинтересованными сторонами.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Беседа лидеров России и США длилась более двух часов без перерыва на ланч, отметил представитель Белого дома. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер. Путин заявил о стремлении Москвы закончить конфликт братских народов России и Украины.

    15 августа 2025, 19:34 • Новости дня
    Российские военные начали применять тактику «черепашек-ниндзя» в Красноармейске

    Tекст: Вера Басилая

    Военные России окружили 70% Красноармейска (украинское название – Покровск) и используют новую тактику «черепашек-ниндзя» против ВСУ.

    Российские бойцы начали использовать новую тактику против ВСУ в Красноармейске, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Тактика получила неофициальное название «черепашки-ниндзя»: военнослужащие России укрываются в коллекторах, на деревьях, выходя на операции лишь ночью для атаки против ВСУ.

    Российские войска окружили 70% города и постепенно продвигаются внутрь с окраин. Благодаря такой тактике украинские военные не могут точно определить численность российских групп в Красноармейске.

    ВСУ сохраняют лишь одну трассу для перемещений – М-3 к селу Гришино, остальные дороги находятся под огневым контролем российской армии.

    Ранее сообщалось, что российские военные меняют цели дронов, если обнаруживают мирных жителей в Красноармейске, чтобы обеспечить их безопасность.

    Вооруженные силы России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске.

    Транспортная магистраль между Красноармейском и Павлоградом оказалась под полным огневым контролем российских военных.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 19:42 • Новости дня
    Лавров спровоцировал шопинг-бум на свитеры с символикой СССР

    Свитеры с символикой «СССР», как у Лаврова, раскупили на маркетплейсах за полдня

    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Владелица бренда SelSovet заявила о резком спросе на свитеры с надписью «СССР» после появления Сергея Лаврова в изделии компании.

    О резком росте спроса на продукцию бренда SelSovet сообщила его основательница Екатерина Варлакова, передает RT.

    По ее словам, свитеры с надписью «СССР», аналогичные тому, который был на министре иностранных дел России Сергее Лаврове во время пребывания на Аляске, были полностью раскуплены еще до обеда.

    Варлакова отметила: «Спасибо большое Сергею Викторовичу. Мы знаем, что у него есть свитер... Но, конечно, не знали, что он его наденет сегодня утром. Поэтому на нас обрушилась информационная лавина». Она уточнила, что все такие свитеры закончились в продаже, а на сайте уже открыт предзаказ. Фабрика бренда приступила к изготовлению новой партии.

    По словам Варлаковой, ранее компания уже сталкивалась со всплеском популярности после выхода сериала «Слово пацана». Сейчас бренд рассматривает возможность запуска свитеров с цитатами политиков, включая Лаврова, так как поступило много таких запросов.

    На ваш взгляд
    Готовы ли вы вне дома носить одежду с советской символикой?




    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, российский министр иностранных дел Сергей Лавров появился перед дверями отеля на Аляске в свитере с надписью СССР.

    Комментарии (4)
    15 августа 2025, 17:33 • Видео
    Встреча на Аляске. Чего ждать?

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 22:22 • Новости дня
    Путин и Трамп уехали на переговоры в одном автомобиле (видео)

    Путин и Трамп уехали на переговоры в одном автомобиле

    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    После короткой фотосессии на летном поле российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп отправились на саммит в автомобиле американского президента, обменявшись репликами.

    Путин и Трамп провели короткую фотосессию на летном поле перед началом саммита, передает ТАСС.

    После этого лидеры обменялись парой реплик и направились к автомобилю президента США. Российский президент сел в «Кадиллак» Трампа, где начался их разговор тет-а-тет. Саммит стартовал именно с общения лидеров в лимузине.

    Ранее Владимир Путин прибыл в Анкоридж на встречу с Дональдом Трампом. Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между президентами России и США продлятся не менее 6-7 часов. Белый дом информировал, что встреча начнется в 11.00 по местному времени в Анкоридже на Аляске.

    Комментарии (547)
    15 августа 2025, 21:10 • Новости дня
    США выбрали слоган встречи Путина и Трампа на Аляске

    Слоган «Стремление к миру» разместили на баннере встречи лидеров России и США

    @ REUTERS/Maxim Shemetov

    Tекст: Денис Тельманов

    Организаторы предстоящей встречи разместили на баннере девиз «Стремление к миру» (Pursuing peace), символизирующий стремление к мирному диалогу между Россией и США.

    Как сообщает корреспондент РИА «Новости», американская сторона определила слоган встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    На официальном баннере мероприятия был размещен девиз «Стремление к миру».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что на встрече с Владимиром Путиным намерен поднять территориальный вопрос между Россией и Украиной.

    Трамп также допустил возможность предоставления Украине гарантий безопасности совместно с европейскими странами, но исключил ее вступление в НАТО.

    Владимир Путин должен прибыть в Анкоридж к 11:00 по местному времени, где его у трапа самолета встретит Дональд Трамп.

    Комментарии (4)
    15 августа 2025, 17:25 • Новости дня
    Песков подтвердил, что Трамп лично встретит Путина у трапа самолета
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин должен прилететь в Анкоридж в 11:00 по местному времени (22.00 мск), где его встретит у трапа самолета президент США Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Песков уточнил, что время вылета Путина из Магадана рассчитано точно по графику: ожидается, что российский лидер приземлится в Анкоридже ровно в 11 часов по местному времени ( 22.00 мск), передает ТАСС. Он отметил, что встреча у трапа самолета с Трампом была согласована заранее.

    На вопрос о том, не возникнет ли задержек с таким плотным графиком, Песков сообщил, что «президент России всегда успевает».

    Ранее самолет Дональда Трампа вылетел с авиабазы Эндрюс в Анкоридж на Аляске для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что Трамп собирается лично встретить Владимира Путина на взлетно-посадочной полосе перед началом американо-российского саммита.

    Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    Белый дом сообщил, что встреча президентов начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.

    Комментарии (10)
    15 августа 2025, 21:48 • Новости дня
    Белый дом сообщил о новом формате встречи Путина и Трампа

    Встречу Путина и Трампа решено провести в формате «три на три» вместе с министрами

    @ Eric Lee/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Формат переговоров между лидерами России и США изменился, в обсуждении примут участие также главы внешнеполитических ведомств и специальный представитель.

    О смене формата встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС. Вместо ранее анонсированной беседы «один на один» переговоры состоятся в формате «три на три».

    По словам Ливитт, вместе с Трампом в переговорах примут участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.

    С российской стороны, как ожидается, также будут представлены министры. В расширенном составе на ланче примут участие министры финансов и торговли США Скотт Бессент и Говард Латник, министр обороны Пит Хегсет и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс.

    «Запланированная ранее в формате "один на один" встреча президента Трампа и президента Путина пройдет в формате "три на три". Вместе с Трампом в ней примут участие госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель [американского лидера] Стивен Уиткофф», – заявила Ливитт. Рассматривается также возможность обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что собирается обсудить территориальный вопрос между Россией и Украиной на встрече с Владимиром Путиным.

    Американский президент допустил возможность предоставления Украине гарантий безопасности вместе с европейскими странами, но исключил ее вступление в НАТО.

    Организаторы предстоящей встречи разместили на баннере новый девиз, который символизирует стремление к мирному диалогу между Россией и США.

    Комментарии (6)
    15 августа 2025, 19:50 • Новости дня
    Производитель «Роллтона» отверг обвинения в финансировании ВСУ

    Выпускающая «Роллтон» компания «Маревен фуд сэнтрал» опровергла причастность к финансированию ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Фирма, выпускающая популярные бренды «Роллтон» и Bigbon, выступила с заявлением о полном соблюдении российского законодательства и непричастности к поддержке ВСУ.

    Компания «Маревен фуд сэнтрал» категорически отвергла сообщения о переводе средств на военные цели, передает ТАСС.

    Пресс-служба заявила, что производитель «Роллтона» и Bigbon осуществляет деятельность исключительно в рамках гражданского бизнеса и в полном соответствии с законодательством России.

    «Компания ООО «Маревен фуд сэнтрал» категорически отвергает любые предположения о переводе средств на какие-либо военные цели. Мы ведем деятельность в Российской Федерации строго в соответствии с законодательством и в рамках гражданского бизнеса. Мы уже направили официальный запрос в адрес инициаторов заявлений с просьбой предоставить факты. Оставляем за собой право на правовую защиту репутации компании в случае распространения недостоверной информации», – говорится в официальном заявлении компании.

    В компании также отметили, что открыты для проверок со стороны уполномоченных органов и готовы предоставить всю необходимую документацию для подтверждения прозрачности своей деятельности. Поводом для комментария стала информация о намерении «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» проверить Mareven Food Holdings Limited на предмет возможного финансирования ВСУ, которую ранее опубликовал Telegram-канал Mash.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять предприятий алкогольной отрасли, ранее принадлежавших украинской компании «Баядера», планируют выставить на приватизацию после их изъятия за финансирование ВСУ.

    Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen заявил, что не передавал ВСУ свою продукцию и понес значительный репутационный ущерб из-за появления на Украине поддельной продукции.


    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 00:17 • Новости дня
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посочувствовала обезумевшим западным СМИ, которые, по ее мнению, похожи на помешанных после встречи американским лидером Дональдом Трампом российского коллеги Владимира Путина с красной дорожкой и рукопожатиями у самолета.

    «Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента в США», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Лидеры России и США начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы.

    Комментарии (4)
    15 августа 2025, 22:48 • Новости дня
    Путин и Трамп начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп начали переговоры в формате «три на три» без вступительных реплик для прессы.

    Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры в формате «три на три» без вступительных реплик для прессы, передает ТАСС. Президенты ограничились короткой фотосессией, после чего американская протокольная служба поблагодарила журналистов и вывела их из помещения.

    Согласно источнику, встреча лидеров России и США проходит в закрытом режиме.

    Ранее сообщалось, что в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Путин и Дональд Трамп почти одновременно покинули свои самолеты в аэропорту Анкориджа, после чего пожали друг другу руки.

    После короткой фотосессии на летном поле Путин и Трамп отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 22:37 • Новости дня
    Начались переговоры Путина и Трампа в формате «три на три»
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Вера Басилая

    В Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом при участии министров.

    Переговоры президентов России и США стартовали на военной базе Элмендорф-Ричардсон, передает ТАСС.

    Переговоры проходит в специальном помещении, украшенном российским триколором и флагом США. С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, а с американской – госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что ранее планировавшаяся встреча в формате «один на один» проходит в составе «три на три» с участием министров.

    После основной встречи запланирован ланч в расширенном составе. К переговорам присоединятся американские министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Латник, министр обороны Пит Хегсет и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс.

    Ранее Путин и американский лидер Дональд Трамп покинули свои самолеты в аэропорту Анкориджа почти одновременно и пожали друг другу руки.

    После короткой фотосессии на летном поле Путин и Трамп отправились на саммит в автомобиле президента США и обменялись репликами.

    Пресс-секретарь президента России Песков сообщил, что переговоры президентов России и США продлятся не менее 6-7 часов.

    Комментарии (6)
    15 августа 2025, 17:57 • Новости дня
    Трамп обсудил с Лукашенко освобождение 1,3 тыс. заключенных в Белоруссии
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский лидер заявил о телефонном разговоре с белорусским президентом, в ходе которого поднимался вопрос дальнейшего освобождения заключенных.

    Дональд Трамп рассказал, что во время телефонных переговоров с Александром Лукашенко обсуждалась тема освобождения 1,3 тыс. заключенных, передает ТАСС. Президент США отметил, что целью разговора было поблагодарить белорусского коллегу за недавнее освобождение 16 человек.

    «Цель разговора заключалась в том, чтобы поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем вопрос об освобождении еще 1300 заключенных», – написал Трамп в Truth Social.

    Телефонный разговор состоялся в ходе полета главы Белого дома в Анкоридж, где запланирована встреча с Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил западным странам забрать тысячи заключенных, однако представители Запада отказались от этого предложения на переговорах.

    Лукашенко помиловал лидера белорусской оппозиции Сергея Тихановского и еще 13 человек после визита американской делегации.

    Лукашенко и спецпосланник США Кит Келлог обсудили санкции против Белоруссии, ситуацию на Украине, конфликт на Ближнем Востоке и отношения с Москвой и Пекином.

    Комментарии (7)
    15 августа 2025, 22:00 • Новости дня
    Путин прилетел в Анкоридж (видео)

    Самолет Путина приземлился в Анкоридже

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прилетел в Анкоридж, где на военной базе пройдет встреча с Дональдом Трампом.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Анкоридж, штат Аляска, в 21:54 по московскому времени, передает ТАСС. Здесь запланировано проведение двустороннего саммита с Дональдом Трампом. Переговоры начнутся на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон в 11:30 по местному времени (22:30 мск).

    Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что программа саммита предусматривает личную беседу лидеров, а затем рабочий завтрак с расширенным составом делегаций. В состав российской делегации вошли Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев.

    Песков сообщил, что ожидаемая продолжительность переговоров президентов России и США составит не менее 6-7 часов.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 22:14 • Новости дня
    Путин и Трамп обменялись рукопожатиями (фото)

    Путин и Трамп обменялись рукопожатиями

    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп почти одновременно покинули свои самолеты в аэропорту Анкориджа, после чего направились друг к другу и пожали руки.

    Путин и Трамп почти одновременно покинули свои самолеты в аэропорту Анкориджа, после чего направились друг к другу, передает ТАСС.

     Дональд Трамп встретил Владимира Путина прямо на взлетной полосе, хлопая в ладоши и приветствуя гостя, который шел по красной ковровой дорожке. Американский лидер также похлопал Путина по спине, после чего политики крепко пожали друг другу руки.

    На церемонии присутствовал почетный караул вооруженных сил США.

    Президенты обменялись рукопожатием и направились по красной дорожке к лимузинам.

    Ранее Владимир Путин прибыл в Анкоридж на встречу с Дональдом Трампом. Пресс-секретарь президента России Песков сообщил, что переговоры лидеров России и США продлятся не менее шести-семи часов. Белый дом проинформировал, что встреча начнется в 11.00 по местному времени в Анкоридже на Аляске.

    Комментарии (2)
    15 августа 2025, 20:53 • Новости дня
    Самолет Ту-214 приземлился на базе в Анкоридже
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет специального назначения Ту-214 приземлился на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, следует из данных FlightRadar24.

    По информации RT, борт Ту-214 приземлился на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. За передвижением воздушного судна наблюдали свыше 454 тыс. пользователей на сервисе FlightRadar24 в режиме реального времени.

    Ранее сообщалось, что самолет Ту-214ПУ вылетел из Магадана в Анкоридж.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Трампа продлятся не менее 6–7 часов.

    Белый дом информировал о начале встречи президентов в 11:00 по местному времени( 22:00 мск) в Анкоридже на Аляске.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 21:56 • Новости дня
    Западные СМИ подсказали Украине восемь уязвимостей России

    Tекст: Вера Басилая

    Западные аналитики определили восемь объектов в России, удары по которым, по их мнению, могут изменить ход боевых действий на Украине, сообщает польский портал Defence24.

    Западные аналитики перечислили восемь ключевых целей на территории России, по которым, по их мнению, Киев может нанести удары для получения преимущества, передает Lenta.ru. Об этом говорится в исследовании, опубликованном польским порталом Defence24. Согласно публикации, удары по этим объектам якобы позволили бы ослабить военный потенциал России и изменить ситуацию на фронте.

    Среди целей аналитики называют шлюзы № 8 и № 9 Волго-Донского канала, которые являются важными транспортными узлами, связывающими Каспийское, Азовское и Черное моря. Эксперты отмечают, что разрушение этих объектов может спровоцировать экологический кризис в Каспийском регионе и нарушить торговое сообщение между Россией и Ираном. В качестве другой значимой цели называется завод по производству беспилотников «Герань» под Елабугой, а также возможная атака на Нижнекамскую ГЭС, снабжающую этот завод энергией.

    Также в список попали переходы Маньчжурия – Забайкальск и Суйфыньхэ – Пограничный, через которые проходит 90% всей сухопутной торговли между Китаем и Россией. Среди стратегических объектов выделяются мосты через Керченский и Чонгарский проливы, соединяющие Крым с остальной частью России, а также железнодорожные узлы Западного военного округа – главного маршрута снабжения российских войск на Украине.

    Кроме того, в публикации отмечается строящаяся база Черноморского флота в Очамчире (Абхазия), позиции российских войск в Приднестровье и базы Тихоокеанского флота во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и Большом Камне. Эксперты считают, что удары по этим объектам могут отвлечь ресурсы России от спецоперации на Украине.

    «Точечные удары по ключевым узлам, таким как железнодорожные мосты, шлюзы каналов, объекты по производству беспилотников и базы логистики, могут нанести непропорционально больший ущерб, чем традиционные дорогостоящие наземные операции, сопряженные с высокими военными потерями», – говорится в исследовании. Авторы материала подчеркивают, что подобные действия могут увеличить политические издержки для Москвы и создать условия для выхода из тупика на фронте.

    Ранее Вооруженные силы России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет.

    ФСБ сообщила о срыве выпуска украинских ракет «Сапсан».

    Ракеты «Сапсан» могли поражать цели на расстоянии 500-750 км, включая Москву, Минск, Витебск, Калугу, Тулу, Владимир и другие города России и Белоруссии.

    Комментарии (0)
  О газете
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации