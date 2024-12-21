Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.25 комментариев
Патриарх Кирилл: Нельзя оспаривать государствообразующую роль русского народа
Попытки оспорить государствообразующую роль русского народа угрожают историческому единству российского общества и могут повторить ошибки 1917 года. заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном Епархиальном собрании в Москве.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением о важности признания государственного значения русского народа для исторического единства российского общества, пишет «Российская газета»,
Патриарх отметил, что Россия органично объединяет людей разных мировоззрений и этнического происхождения благодаря общей истории и богатому опыту совместного созидания и защиты Отечества. Он подчеркнул, что попытки внести этнорелигиозную напряженность представляют собой серьезную угрозу этому единству.
По мнению патриарха, стремление оспорить государствообразующую роль русского народа и попытка переписать отечественную историю являются вражескими, направленными на разделение общества и угрозу самой России. Он напомнил о важности исторических уроков 1917 года и предостерег от повторения идей, принесших страдания народу.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что нельзя допустить повторения ошибок прошлого, которые могут вновь привести к бедствиям для страны.
Ранее писатель Роман Антоновский заявил, что заявление Владимира Путина о возможности представителям разных этносов России считать себя русскими может стать основой для новой модели национальной идентичности, основанной на объединении вокруг русского народа и его культурных ценностях.