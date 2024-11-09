Эксперт сказал, кто такой русский человек в гражданском политическом смысле

Антоновский: Русским может быть человек, воспринявший культуру и традиции русского народа, как свои собственные

Он отметил, что некоторые русские националисты негативно отреагировали на недавние слова Владимира Путина о том, что «Я – русский, может сказать представитель любого этноса РФ». Националисты опасаются, что мигранты также могут быть причислены к русским, что изменит национальную идентичность.

На самом деле, пояснил Антоновский, слова Путина свидетельствуют о важной смене парадигмы в национальной политике России. Президент предлагает концепцию, которая позволяет любым крупным коренным этносам страны, живущим, работающим и сражающимся вместе с русскими, участвовать в формировании общей гражданской идентичности. Это обеспечивает сохранение культурной самобытности всех народов, но подчеркивает ведущую роль русского этноса в государстве.

Суть концепции заключается в том, чтобы расширить понятие «русскости» за пределы чисто этнического, что позволяет гражданам других государств стремиться стать частью «русского мира». Подобный подход уже предлагал русский националист Иван Ильин, который рассматривал русский народ как многонациональную политическую общность, в которой русский этнос играет культурообразующую роль, отметил Антоновский.

Слова Путина на Валдае о русскости как ведущей национальной идентичности России призваны укрепить единство страны, не подрывая при этом позиции конкретных этнических групп. Такая политика направлена не на уничтожение этнической уникальности, а на создание единой национальной идентичности, включающей все народы, живущие в России, считает эксперт.

Политолог Илья Ухов в своем добавил, что президентская речь о возможности стать «русским» представителю любого народа России подразумевает интеграцию и сплочение вокруг русского ядра. Он пояснил, что через русских, как стержневой народ, в России формируется единое языковое, культурное и ценностное поле.

Ухов добавил: история России свидетельствует о том, что страна «сшивалась» воедино русскими. Они вовлекали в свою орбиту другие народы, позволяя им процветать и развиваться. Без этой фундаментальной роли русских невозможно было бы соединить гигантское евразийское пространство в единый государственный механизм.

Политолог также подчеркнул, что принятие общего культурного кода и участие в общей истории важны для гармонизации национальных отношений в России. Эта концепция направлена на создание общего смыслового пространства, отличного от фрагментированного общества меньшинств и этно-анклавов, стремясь интегрировать национальные отношения на основе государствообразующей роли русского народа.

Напомним, Путин упомянул в своем выступлении на форуме «Валдай» репортаж, в котором журналист задавал вопрос жителю Белгорода, идущему на избирательный участок, о страхе перед дронами. На что мужчина ответил: «Я русский человек».

«Ответ был очень коротким. Это такой же мужчина, так средний лет он повернулся к нему, посмотрел так сурово и говорит, я русский. И пошел. Так мог бы ответить представитель любого этноса Российской Федерации сегодня. И из Поволжья, я сейчас не хочу какого-то конкретно называть, потому что всех не перечислить, у нас 190 этносов. И с севера Российской Федерации, из Северного Кавказа, отовсюду», – сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».