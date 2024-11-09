В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.0 комментариев
Пенсионер из Белгорода не стал называть себя знаменитостью после слов Путина
Пенсионер из Белгорода не стал называть себя знаменитым после упоминания Путиным, но семья гордилась
Пенсионер из Белгорода, Виктор Лимончиков, не считает себя знаменитостью, несмотря на то, что его упомянул президент России Владимир Путин, однако его родные гордятся и рады за него.
Несмотря на внимание со стороны президента, Лимончиков не считает себя знаменитостью. Он отметил, что ему приятно, что его слова получили такую огласку, однако не стремится к славе. В интервью Лимончиков сказал, что его ответ журналисту вызвал гордость и поддержку среди его родных и близких, передает РИА «Новости».
Лимончиков заметил, что о его словах узнали в разных городах, таких как Свердловск и Екатеринбург, и даже подруга его жены позвонила, чтобы выразить поддержку.
Он также рассказал, что президент уже упоминал его слова после оглашения результатов выборов, что вызвало череду поздравлений от родственников из Москвы и Тульской области.
На вопрос о своих политических предпочтениях пенсионер поделился, что голосовал за Путина, так как считает его надежным человеком, который сделает все возможное для России. Лимончиков добавил, что встретился с корреспондентом случайно и ответил на вопрос так, как посчитал нужным.
Напомним, в ходе выступления на форуме «Валдай» президент рассказал, что во время предвыборной кампании он обратил внимание на телевизионный репортаж, в котором журналист спросил Лимончикова, не боится ли он идти на избирательный участок из-за летающих дронов. На что мужчина ответил: «Я русский человек».