Пенсионер из Белгорода не стал называть себя знаменитостью после слов Путина

Пенсионер из Белгорода не стал называть себя знаменитым после упоминания Путиным, но семья гордилась

Tекст: Елизавета Шишкова

Несмотря на внимание со стороны президента, Лимончиков не считает себя знаменитостью. Он отметил, что ему приятно, что его слова получили такую огласку, однако не стремится к славе. В интервью Лимончиков сказал, что его ответ журналисту вызвал гордость и поддержку среди его родных и близких, передает РИА «Новости».

Лимончиков заметил, что о его словах узнали в разных городах, таких как Свердловск и Екатеринбург, и даже подруга его жены позвонила, чтобы выразить поддержку.

Он также рассказал, что президент уже упоминал его слова после оглашения результатов выборов, что вызвало череду поздравлений от родственников из Москвы и Тульской области.

На вопрос о своих политических предпочтениях пенсионер поделился, что голосовал за Путина, так как считает его надежным человеком, который сделает все возможное для России. Лимончиков добавил, что встретился с корреспондентом случайно и ответил на вопрос так, как посчитал нужным.

Напомним, в ходе выступления на форуме «Валдай» президент рассказал, что во время предвыборной кампании он обратил внимание на телевизионный репортаж, в котором журналист спросил Лимончикова, не боится ли он идти на избирательный участок из-за летающих дронов. На что мужчина ответил: «Я русский человек».