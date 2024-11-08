Путин заявил, что «я русский» может сказать любой россиянин

Путин подчеркнул, что «я русский» может сказать любой житель России независимо от этноса

Tекст: Максим Попов

Президент рассказал о предвыборной кампании, во время которой иностранный корреспондент в Белгороде спросил мужчину на улице, куда тот направляется. Мужчина, несмотря на предупреждение о возможной опасности из-за дронов, ответил, что идет на избирательный участок. «Это такой же мужчина, так средний лет, он повернулся к нему, посмотрел так сурово и говорит, я русский. И пошел», – приводит РИА «Новости» слова президента, произнесенные на форуме «Валдай».

Путин подчеркнул, что такой ответ мог бы дать представитель любого из 190 этносов, проживающих в России, будь то житель Поволжья, Северного Кавказа или северных районов страны. Во время своего выступления президент отметил важность единства и целостности России, где каждый гражданин может ощущать себя частью единой нации.

Выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин также подчеркнул важность суверенитета страны и консолидации общества.