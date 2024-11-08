Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.22 комментария
Путин заявил, что «я русский» может сказать любой россиянин
Путин подчеркнул, что «я русский» может сказать любой житель России независимо от этноса
Владимир Путин отметил, что каждый житель России независимо от этнического происхождения может идентифицировать себя как русский, ссылаясь на эпизод с иностранным корреспондентом.
Президент рассказал о предвыборной кампании, во время которой иностранный корреспондент в Белгороде спросил мужчину на улице, куда тот направляется. Мужчина, несмотря на предупреждение о возможной опасности из-за дронов, ответил, что идет на избирательный участок. «Это такой же мужчина, так средний лет, он повернулся к нему, посмотрел так сурово и говорит, я русский. И пошел», – приводит РИА «Новости» слова президента, произнесенные на форуме «Валдай».
Путин подчеркнул, что такой ответ мог бы дать представитель любого из 190 этносов, проживающих в России, будь то житель Поволжья, Северного Кавказа или северных районов страны. Во время своего выступления президент отметил важность единства и целостности России, где каждый гражданин может ощущать себя частью единой нации.
Выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин также подчеркнул важность суверенитета страны и консолидации общества.