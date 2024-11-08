Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.21 комментарий
Путин заявил о консолидации общества и значении суверенитета
Путин отметил высокую консолидацию общества и важность суверенитета для России
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность суверенитета страны и консолидации общества, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Сегодняшние события привели к высшей консолидации российского общества и к пониманию того, что такое суверенитет для нашей страны. Это одно из ключевых, жизненно необходимых основ развития России и ее существования», – приводит РИА «Новости» слова российского президента.
До этого Путин отказался возвращать Россию на путь скрытой интервенции 2022 года.