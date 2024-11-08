Путин отказался возвращать Россию на путь скрытой интервенции 2022 года

Путин заявил о нежелании возвращения России на путь скрытой интервенции до 2022 года

Tекст: Максим Попов

«Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года, как я уже говорил в своем выступлении. А это был путь, который был сопряжен с такой скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на подчинение ее интересам каких-то других стран, которые еще считали, что они имеют на это право», – приводит ТАСС слова российского лидера, произнесенные на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

Одновременно с этим, президент подчеркнул, что старается не портить отношения ни с кем из мировых лидеров.

«Я стараюсь ничего не портить, только все улучшать. Но сегодняшние условия, они своеобразные очень. И чего там говорить, они накладывают отпечаток на все. У меня и с Макроном были хорошие отношения, сейчас плохие. Я и с Шольцем разговаривал. Но в какой-то момент они решили, что это не нужно. Ну не нужно, значит, не нужно. Я уже говорил. У меня и с Трампом были нормальные отношения. Не знаю, сейчас он хочет, не хочет со мной говорить. Я и с Байденом был в нормальных отношениях. Мы же с ним встречались в Швейцарии, общались по телефону, разговаривали, созванивались, шутили, смеялись», – сказал он.

До этого Путин раскритиковал политику США в отношении России и Китая и опроверг желание России отказаться от доллара.

