Путин опроверг желание России отказаться от доллара

Tекст: Максим Попов

«Мы же не стремились отказываться от доллара и не стремимся к этому, это делают сами политические и финансовые власти тех же Соединенных Штатов или Европы, когда отказывают в расчетах в евро», – приводит РИА «Новости» слова российского лидера.

Путин также отметил, что евро пока не встала на ноги как мировая валюта, а европейские власти сами ограничивают это.

Напомним, Путин заявил об активном сотрудничестве России и КНР в сфере энергетики



