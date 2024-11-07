Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.21 комментарий
Путин опроверг желание России отказаться от доллара
Россия не стремилась и не стремится отказываться от доллара, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы же не стремились отказываться от доллара и не стремимся к этому, это делают сами политические и финансовые власти тех же Соединенных Штатов или Европы, когда отказывают в расчетах в евро», – приводит РИА «Новости» слова российского лидера.
Путин также отметил, что евро пока не встала на ноги как мировая валюта, а европейские власти сами ограничивают это.
Напомним, Путин заявил об активном сотрудничестве России и КНР в сфере энергетики