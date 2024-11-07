Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.19 комментариев
Путин заявил об активном сотрудничестве России и КНР в сфере энергетики
Сотрудничество между Россией и Китаем активно развивается в сфере энергетики, включая нефть, газ и атомные технологии, что значительно повышает энергобезопасность Китая, заявил президент Владимир Путин в ходе работы дискуссионного клуба «Валдай».
«Сотрудничество в энергетике с КНР развивается очень активно и в нефтяной, и в газовой сфере, и в области ядерных технологий. Мы же активно работаем и по созданию новых блоков атомных электростанций, и по поставкам нефти и газа, но это создает абсолютно надежную систему энергобезопасности для Китая. У нас же общие границы, и этому никто не может помешать, никакие шторма, никакие перекрытия морских путей сообщения – ничего этому нашему сотрудничеству помешать не может, потому что у нас общая граница, как идет поставка, так и будет идти. Полная гарантия», – приводит РИА «Новости» слова российского лидера.
До этого Путин заявил, что глобальное потепление будет иметь для России серьезные последствия.