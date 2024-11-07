Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.19 комментариев
Путин назвал серьезными для России последствия от глобального потепления
Глобальное потепление будет иметь для России серьезные последствия, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай», уточнив, что в России потепление идет быстрее, чем в других регионах мира.
«Мы в России знаем о глобальном потеплении не понаслышке, потому что у нас оно идет быстрее, чем в других регионах мира. Это очень серьезное дело для нас, оно имеет серьезные последствия. У нас за десять лет потепление произошло на плюс 0,5 градуса. В Арктике еще быстрее – целых 0,7 плюс. Это имеет очень серьезные последствия. Мы знаем, что это такое», – приводит слова главы государства официальный Telegram-канал Кремля.
До этого Путин заявил, что за формирование нового мира развернулась настоящая борьба.