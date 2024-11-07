Путин назвал серьезными для России последствия от глобального потепления

Tекст: Максим Попов

«Мы в России знаем о глобальном потеплении не понаслышке, потому что у нас оно идет быстрее, чем в других регионах мира. Это очень серьезное дело для нас, оно имеет серьезные последствия. У нас за десять лет потепление произошло на плюс 0,5 градуса. В Арктике еще быстрее – целых 0,7 плюс. Это имеет очень серьезные последствия. Мы знаем, что это такое», – приводит слова главы государства официальный Telegram-канал Кремля.

До этого Путин заявил, что за формирование нового мира развернулась настоящая борьба.



