Путин заявил о неэффективности политики двойного сдерживания США против России и Китая

Tекст: Денис Тельманов

По информации, предоставленной ТАСС, президент России Владимир Путин высказался о политике Соединенных Штатов по сдерживанию России и Китая, назвав ее неэффективной. В своей речи на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» он отметил, что США проводят так называемую политику двойного сдерживания, стараясь ограничить как Россию, так и Китай.



Путин пояснил, что такие действия со стороны Вашингтона понятны, так как Соединенные Штаты считают растущую экономическую мощь Китая угрозой своему доминированию в мире. Тем не менее российский лидер полагает, что подобная стратегия не принесет успеха.

«В Соединенных Штатах, к сожалению, проводят политику двойного сдерживания – то есть попытка сдержать и Китай, и Россию», – отметил он.

Кроме того, Путин подчеркнул важность честной и открытой конкурентной борьбы.

«Но, на мой взгляд, если они хотят работать эффективно, то не этими методами надо было бы работать», – добавил он.

Президент выразил уверенность, что именно такие подходы стимулировали бы внутренние силы развития внутри самих Соединенных Штатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», заявил, что сотрудничество между Россией и Китаем в сфере энергетики активно развивается, включая нефть, газ и атомные технологии, что значительно повышает энергобезопасность Китая.

Путин также поздравил Дональда Трампа с его победой на президентских выборах в США. Кроме того, президент подчеркнул существование расистских стереотипов, которые делят мир на развитый «цивилизованный Запад» и варварские народы.



