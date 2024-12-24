В Госдуме объяснили отличие «российской мечты» от западной

Tекст: Татьяна Косолапова

«Такие результаты опроса не могут не радовать. И молодежная политика в нашей стране за последние несколько лет действительно стала меняться. Молодежи стали уделять должное внимание. Появление в Госдуме нашего профильного комитета тоже тому подтверждение. Мы в том числе сегодня работаем над тем, чтобы создавать условия на молодежном рынке труда и для профессионального самоопределения молодого человека, упрощаем процедуры трудоустройства для подростков. И в первую очередь мы стали это делать потому, что услышали запросы самих ребят», – говорит Киселев.



Он подчеркивает, что молодые люди в России стремятся быть самостоятельными и активными, они хотят участвовать в принятии решений и хотят, чтобы общество училось им больше доверять.

«Думаю, что мечта для молодых россиян – это самим строить успешную, счастливую страну, создавать будущее своими руками, реализовывая свои таланты. Молодежь хочет гордиться своей страной, общими достижениями. И так сегодня уже и происходит. Они хотят быть уверены в своем будущем и готовы тоже трудиться для этого», – рассуждает депутат.

При этом, продолжает он, другие исследования показывают, что одними из важных ценностей для молодых людей остаются семья и друзья. Именно это, по мнению собеседника, во многом отличает россиян от других концепций.

«Россия уникальная страна в многонациональности, истории, культуре. Именно в этом и есть наша сила – в многообразии и единстве. Нас всегда отличало то, что мы умеем ставить общие ценности выше личностных интересов. И все это складывалось на протяжении многих веков. Вырастить и воспитать поколение молодых людей, которые смогут сохранить и укрепить единство и могущество нашей страны, – важная государственная задача», – заключил Киселев.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, благодаря которому выяснил, что российская молодежь начала стремиться к самореализации в своей стране, формируя собственную «российскую мечту». Кроме того, отмечается, что «российская мечта» принципиально отличается от американской, китайской и европейской.