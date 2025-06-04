Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Рютте отказался комментировать передачу разведданных НАТО Украине для ударов
Генсек НАТО Марк Рютте воздержался от комментариев о возможном использовании альянсовской разведки Киевом при атаках беспилотниками на российские аэродромы.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался комментировать, предоставлял ли альянс Киеву разведывательную информацию, которая могла быть использована для ударов беспилотниками по аэродромам России, передает ТАСС.
На пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о влиянии этих атак на переговорные позиции Украины и восприятие украинской армии на Западе, Рютте заявил: «Я не считаю правильным комментировать каждую операцию Украины, ее детали и последствия».
Как писала газета ВЗГЛЯД, британские ракеты Storm Shadow стали бесполезны для Киева без американских разведданных. Украина нанесла удары по российским аэродромам, что было названо шагом к ядерной войне. США покинули военную базу в Жешуве, что стало сигналом Киеву к поиску мира.