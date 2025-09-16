Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.0 комментариев
Российские ученые создали новую технологию контроля космических микросхем
Ученые НИУ МИЭТ разработали метод контроля вакуумных нанотранзисторов
Разработка метода точного контроля работы кремниевых эмиттеров позволила российским ученым сделать шаг к созданию вакуумных нанотранзисторов, устойчивых к радиации и экстремальным температурам.
Российские ученые предложили эффективный метод контроля за поведением катода на основе массива кремниевых эмиттеров электронов в реальном времени, передает РИА «Новости». Специалисты Национального исследовательского университета «МИЭТ» (НИУ МИЭТ) отмечают, что это достижение позволит создавать новый класс вакуумных нанотранзисторов, устойчивых к воздействию радиации и экстремальных температур.
В лаборатории университета объяснили, что миниатюризация элементов электроники повышает их уязвимость к сбоям и повреждениям из-за внешних факторов, таких как жесткое излучение и тяжелые частицы. При размерах устройств менее 10 нанометров подобные эффекты приводят к аномальным ошибкам и нестабильной работе микросхем.
Использование вакуумного зазора вместо полупроводникового канала в КМОП транзисторах увеличивает быстродействие и надежность, поскольку электроны не сталкиваются с кристаллической решеткой, а ток становится менее чувствительным к радиации. Для стабильной работы вакуумных нанотранзисторов ученые предложили применять плотный массив эмиттеров вместо одного центра, что требует сложного мониторинга.
Разработанный способ контроля позволяет отслеживать состояние как всего массива, так и отдельных элементов катода, что помогает выявлять ключевые участки для стабильной работы транзистора. Данные исследования, по словам Глеба Демина из НИУ МИЭТ, позволят точнее рассчитывать параметры таких устройств и ускорят появление компактных электронных источников нового поколения.
В будущем ученые намерены использовать полученные результаты для разработки других типов вакуумной наноэлектроники, включая микрофокусные рентгеновские трубки и радиочастотные усилители.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты НИУ МИЭТ в составе международного коллектива создали новый гибкий материал для преобразования магнитного поля Земли в электрический ток.
Ранее специалисты МИЭТ разработали переносную систему для обеспечения экстренной связи в труднодоступных районах и при перебоях сотовой связи.