В России предложили способ поддержания связи по принципу «хлебных крошек»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Результаты представлены на конференции 2024 Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElCon).

На сегодня сотовая связь в формате 3G доступна от 84% до 100% населения разных регионов. Плотность расположения вышек сотовой связи в городской местности выше, чем в сельской. Например, в Африке это соотношение составляет два к одному. Однако в удалении от населенных пунктов, в море и в горах существуют и так называемые мертвые зоны покрытия, передает РИА «Новости».

Как рассказал соавтор проекта, старший преподаватель кафедры телекоммуникационных систем МИЭТ Султансаид Муратчаев, коллектив ученых разработал систему связи на основе миниатюрных переносимых устройств, способных взаимодействовать друг с другом в двустороннем режиме.

По его словам, было создано 20 устройств, которые могут перемещаться друг относительно друга на расстоянии до 100 метров, и когда одно устройство передает сигнал бедствия, остальные устройства обмениваются этой информацией и доводят ее до нужной точки. Новая система работает по принципу «хлебных крошек»: последовательно расположив небольшие устройства, можно развернуть собственную сеть экстренной связи.

Наилучшим аналогом предлагаемой системы он назвал Wi-Fi, за исключением одного недостатка: если главный Wi-Fi роутер перестает работать – не работает вся сеть.

Как подчеркнул ученый, еще одним преимуществом системы является ее устойчивость к потере устройства: если одно из устройств вышло из строя, то можно поставить ему на замену еще одно, и все будет работать.

Он отметил, что уже сегодня новые устройства способны самостоятельно настраиваться и работать автономно до шести часов.

