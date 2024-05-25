Что означает вызов российского посла из Армении

Tекст: Евгений Крутиков

МИД РФ объявил о вызове в Москву для консультаций посла в Ереване Сергея Копыркина. Это, конечно, дипломатический демарш, связанный с целым рядом недружественных высказываний и действий Никола Пашиняна и некоторых других представителей руководства Армении. Но в целом пока это не критичная для российско-армянских отношений ситуация, хотя и демонстрирующая системный кризис этих отношений, движущихся по нисходящей.



Прежде всего, перед нами терминологический казус. Ряд СМИ и даже некоторые эксперты сообщили об «отзыве» посла, чем сильно разогнали панику. Но в официальном комментарии за подписью Марии Захаровой на официальном сайте МИДа сказано, что посол Сергей Копыркин «вызван в Москву для консультаций».

Есть значительная разница между «отзывом» и «вызовом для консультаций». Первый предполагает понижение статуса дипломатических отношений, за которым далее по нисходящей следует назначение временного поверенного и вообще разрыв.

«Вызов для консультаций» тоже дипломатический демарш, но временный и часто встречающийся, и он не подразумевает понижение статуса и характера отношений между странами. Это отчасти форма демонстрации отношения страны к каким-то негативным явлениям в государстве пребывания посольства, а отчасти даже угроза.

Вечером в пятницу министр глава МИД России Сергей Лавров вынужден был пояснить: «Послы периодически приезжают на консультации». А отвечая на уточняющий вопрос, будет ли рекомендовано армянскому послу в свою очередь отправиться для консультаций в Ереван, Лавров сказал: «Объявили все, что объявили. Советники приезжают, первые секретари, атташе». В армянском МИДе в свою очередь сказали, что это российское решение, и они его не комментируют.

Такого рода дипломатические демарши всегда имеют конкретную причину. Но на практике же вызов посла для консультаций может быть результатом целой совокупности событий. Скорее это реакция на тенденцию, а не на факты. Но какое-то конкретное событие, действие или недружественное высказывание практически всегда становится последней каплей.

Сейчас таковой стали высказывания Пашиняна на парламентском часе в Ереване о том, что якобы некие две страны – члены ОДКБ помогали Азербайджану во время войны 2020 года. «В подготовке 44-дневной войны 2020 года с нашей стороны участвовали наши союзники. Я знаю как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас. Эти страны создали имитацию того, что хотят нам помочь. Или они якобы нам помогали», – сказал армянский премьер.

Премьер-министр Армении эти две страны не назвал, и по соображениям дипломатии никто публично не гадает, кого он имел в виду, хотя это секрет Полишинеля. Другое дело, что также ни для кого не секрет, что Пашинян ведет Армению к выходу из ОДКБ и такими высказываниями настраивает и армянское общество, и международное сообщество на соответствующий лад.

При этом пока никаких официальных бумаг и даже неофициальных разговоров о выходе Армении из военного союза ряда постсоветских стран не зафиксировано. В Ереване понимают, что резкие шаги по инициации разрыва отношений с Россией приведут к, мягко говоря, сложностям внутри Армении. Поэтому пока все сводится к разного рода эмоциональным и бездоказательным заявлениям.

Кроме того, внутри Армении резко накаляется ситуация вплоть до ожидания неких резких действий со стороны действующего правительства.

Оппозиционная газета «Жоговурд» публикует расследование, согласно которому Никол Пашинян намеревался произнести совсем другую речь, но в последний момент изменил текст. В частности, большая часть его выступления должна была быть посвящена критике протестного движения, которое возглавляет епископ Баграт Галстанян.

Особо важно, что Пашинян намеревался объявить о возможном введении чрезвычайного положения в стране. Согласно информации газеты, Пашинян планировать заявить, что «попытки препятствовать делимитации границы будут расценены как посягательство на государственность». Эти угрожающие заявления были в последний момент сняты по настоянию силового блока руководства Армении.

Пашинян в результате сосредоточился опять на своей любимой идеологеме: переформатировании «исторической» Армении в «государственную». Он опять прочел историческую лекцию от династий Аршакидов до Советской Армении, сказал, что раньше «землю обетованную» искали за пределами Армении (Карабах, Арарат), что с его точки зрения неправильно. И все это по поводу демаркации границы с Азербайджаном в Тавуше.

Одновременно было сообщено о присвоении генеральских званий пяти старшим офицерам тавушской (северной) бригады армянской армии, что было воспринято оппозиционно настроенными кругами как награда за лояльность в период делимитации границы в Тавуше.

Армия не выступила против добровольной потери позиций на северо-восточной границе и подчинилась приказу об отводе войск из приграничной зоны Тавуша.

Вызов в Москву посла Копыркина таким образом – демонстрация не только негативного отношения РФ к отдельно взятым высказываниям Никола Пашиняна, а констатация крайне негативной общей тенденции и в российско-армянских отношениях и внутри самой Армении. Россия не вмешивается во внутренние дела Армении. Но у нее есть дипломатические методы и рычаги, чтобы продемонстрировать официальному Еревану свою позицию и мнение.

Об отзыве посла и разрыве отношений с Армении речи не идет, нет даже таких теоретических планов. Но обозначить позицию России таким образом было необходимо.