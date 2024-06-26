Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Севастополе

Эксперт рассказала, где россияне лечат зубы и пересаживают почки

Эксперт Соколов назвала самые популярные у россиян направления медицинского туризма

Tекст: Татьяна Косолапова

«И россияне, и иностранцы делают в России ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), потому что у нас оно на очень высоком уровне. В основном все пользуются услугами клиник Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. И благодаря гибкому законодательству (а у нас есть и банк донорской спермы, и донорских яичников), статистика по этому направлению очень хорошая. Также востребована пластическая хирургия – к нам даже из Европы приезжают, потому что у них эти услуги очень дорогие», – говорит Татьяна Соколов.

Она подчеркивает, что большинство пациентов, конечно, едут в Москву и Санкт-Петербург, так как здесь самые опытные врачи в стране. И хотя цены на лечение на порядок выше, нежели в других регионах, пациенты в двух столицах получают высококачественное и высокотехнологичное обследование и лечение. За офтальмологическими услугами и лечением онкологии также приезжают в Москву и Петербург. При этом Татьяна Соколов отмечает, что сейчас в Волгограде тоже очень высокий уровень медицинских центров, медики там работают на высокотехнологичных аппаратах.

«Из Казахстана едут лечиться в Краснодар и Новосибирск. На Кубань приезжают делать полный check up организма (обширное обследование для ранней диагностики заболеваний), востребованы многие направления. А Новосибирск славится сильной кардиологией – там находится знаменитый Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина. Востребованы в этом городе также травматология и ортопедия», – делится специалист.

В Сибирь едут россияне со всех регионов, а также иностранцы приезжают в стационары на озеро Байкал, где проводится лечебное голодание. За границей подобные практики встречаются крайне редко и стоят «безумно дорого», отмечает эксперт.

«По стоматологии в основном поступают запросы на Беларусь – там дешевле, чем у нас, и качество не уступает. В Белоруссии современное оборудование, зубные импланты отличные ставят, используют хорошие материалы. Еще популярны такие направления, как Армения и Грузия – туда многие едут на пластику, по онкологии и стоматологии тоже обращаются», – рассказывает Татьяна Соколов.

В сфере трансплантации волос бесспорным лидером в Европе по соотношению цены и качества все еще остается Турция, делится эксперт. Данная услуга в среднем стоит 1,5 тыс. долларов. А организованный медицинский тур с отелем, трансфером и переводчиком – около 2,5 тыс. долларов. Такой цены, по словам собеседницы, больше нет нигде – данная услуга в европейских городах стоит от 10 тыс. евро.

«В кардиологии известны на весь мир специалисты из Италии, но обычно мы туда не направляем, потому что и в нашей стране данная сфера сильная. Израиль тоже остается в топе, в том числе и по онкологии, но туда сейчас едут не очень охотно, поскольку ведутся военные действия, да и безумно дорого. Израильтяне сейчас стали дороже, чем Германия», – объясняет специалист.

Также активно развит медицинский туризм по азиатскому направлению, продолжает эксперт. Сингапур, например, востребован в основном среди обеспеченных пациентов, туда обращаются за самыми разными услугами, но в основном по онкологии, офтальмологии и за обычным check up. Южная Корея лидирует в сфере пластических операций – ринопластика (пластика носа), маммопластика (пластика груди) и другие.

«Очень много онкологических запросов на Китай, потому что там инновационная медицина. Мы, например, уже много лет работаем с госпиталем Фуда, который находится в городе Гуанчжоу. Там адекватные цены, а лечение на уровне передовых российских клиник. Индия – тоже популярный запрос, в основном по лечению гепатита С. И трансплантацию органов, например, почек и печени, там проводят достаточно дешево и качественно», – заключила Татьяна Соколов.

Летом прошлого года израильская Ассоциация медицинского туризма (IMTA) провела исследование, согласно которому количество российских граждан, которые приехали в страну на лечение, возросло на 40%. Уточняется, что люди обращаются за вторым мнением и подтверждением ранее выявленных диагнозов.