На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.2 комментария
Число отправившихся в Израиль на лечение россиян выросло на 40%
IMTA: Число отправившихся в Израиль на лечение россиян выросло на 40%
Количество российских граждан, прибывших в Израиль для лечения, за последние шесть месяцев увеличилось на 40%, говорится в исследовании израильской Ассоциации Медицинского Туризма (IMTA).
Россияне обращаются к медикам в Израиле за вторым мнением и подтверждением ранее выявленных диагнозов, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.
Наиболее распространенным заболеванием остается онкология.
Возросшую популярность израильского медицинского туризма эксперты объясняют тем, что страна не остановила авиасообщение с Россией.