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Средства от украинских активов в России предложено направить на компенсации жертвам киберпреступников
Средства, полученные в результате использования украинских активов на территории России, могли бы быть направлены на возмещение денег жертвам кибермошенников, с таким предложением выступила директор центра цифровой экономики и финансовых инноваций, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО Элина Сидоренко.
Обсуждение темы персональных данных и их защиты от преступников прошло на сессии «Криминализация и декриминализация: поиск баланса» в рамках XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Сидоренко подняла вопрос о создании Фонда защиты потерпевших – аналогичные структуры существуют во многих странах, уточнила она.
«За счет чего он мог бы финансироваться? Вопросов очень много. Есть истории, когда он финансируется во многих странах за счет каких-то частных вливаний и так далее. Но есть другая история. Почему бы не сделать ситуацию, чтобы эти люди получали свои потерянные деньги, например, за счет средств, полученных в результате использования активов, украинских активов на территории Российской Федерации», – сказала эксперт, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Сидоренко продолжила тему киберпреступности на мероприятии «Роль искусственного интеллекта в противодействии пропаганде радикальной, экстремистской и террористической деятельности». По ее словам, если раньше жертвами злоумышленников в интернете в основном были люди среднего возраста, то сегодня акцент смещается в сторону молодежи. Кроме того, стал чаще встречаться экстремистский и террористический контент.
Еще одна тенденция связана с финансированием хакерских групп со стороны враждебных России государств, указала эксперт. «Мы знаем основные хакерские группы, команды, которые работают в этой сфере. И у них есть специальные знаки, у них есть дополнения, определенные цифровые «фишки», которыми они подсвечивают свои продукты. Но мы видим сегодня то, что они финансируются не за счет себя, как это было раньше, когда они совершали кибермошенничество, а за счет того, что включается дополнительное государственное финансирование. И это уже однозначный факт, что такого рода группировки финансируются правительствами зарубежных стран. Здесь мы видим очевидные признаки того, что мы находимся в состоянии гибридной информационной войны», – отметила она.