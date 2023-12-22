Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.10 комментариев
Обвиняемый в убийстве Ржицкого заявил, что покушение организовала СБУ
Подозреваемый по делу об убийстве главы отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого Сергей Денисенко заявил, что покушение организовала СБУ, сообщили в региональной прокуратуре.
Денисенко признал вину в полном объеме, он подтвердил показания при выходе на место и сообщил, где купил и хранил оружие с боеприпасами, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Обвиняемый также рассказал, что организацию убийства осуществили сотрудники СБУ. От них Денисенко получал указания по реализации преступления.
В июле Денисенко в суде заявлял, что якобы не сотрудничал и никак не связан со спецслужбами Украины, хотя до этого на допросе утверждал обратное.