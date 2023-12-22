Обвиняемый в убийстве Ржицкого заявил, что покушение организовала СБУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Денисенко признал вину в полном объеме, он подтвердил показания при выходе на место и сообщил, где купил и хранил оружие с боеприпасами, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Обвиняемый также рассказал, что организацию убийства осуществили сотрудники СБУ. От них Денисенко получал указания по реализации преступления.

В июле Денисенко в суде заявлял, что якобы не сотрудничал и никак не связан со спецслужбами Украины, хотя до этого на допросе утверждал обратное.