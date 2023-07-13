Подозреваемый в убийстве Ржицкого в суде отказался от своих показаний

Подозреваемый в убийстве Ржицкого Денисенко в суде отказался от слов о работе на спецслужбы Украины

Гражданин Украины Сергей Денисенко, подозреваемый в совершении убийства замглавы отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара и экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, на судебном заседании заявил, что якобы не сотрудничал и никак не связан со спецслужбами Украины.

На судебном заседании Денисенко заявил, что мотив на совершение преступления у него якобы был личным, а вознаграждения ему никто не обещал. Он также заявил, что кураторов на Украине у него не было, а билеты в Турцию и Швейцарию, обнаруженные у него при обыске, он приобрел самостоятельно, передает ТАСС.

В четверг Первомайский райсуд Краснодара арестовал Денисенко до 10 сентября 2022 года. В тот же день подозреваемый раскрыл подробности убийства замглавы отдела по мобилизационной работе Краснодара и экс-командира подлодки «Краснодар».

При задержании в городе Туапсе у Денисенко обнаружили пистолет и глушитель. Мужчина заявил, что его завербовали украинские спецслужбы для совершения этого преступления.

Год назад украинская пресса обвиняла экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого в запуске ракет по территории Украины. Он также значился на украинском сайте «Миротворец», сейчас на его фото на сайте нанесена запись «ликвидирован».