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В Португалии пилот погиб при столкновении самолетов Як-52 на авиашоу
В Португалии пилот Як-52 погиб при столкновении самолетов пилотажной группы Yakstars на авиашоу
Пилот погиб, еще два человека пострадали в результате столкновения в воздухе двух самолетов во время авиашоу в португальском городе Бежа.
Один из столкнувшихся самолетов разбился, второй смог благополучно приземлиться, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Portugal.
Отмечается, что погибший пилот был гражданином Испании.
Столкнувшиеся самолеты принадлежат пилотажной группе Yakstars, которая выступает на самолетах Як-52 советского производства.