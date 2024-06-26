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    Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

    18 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пора вынуть голову из информационной духовки

    Изъяны блогосферы как источника информации являются продолжением ее достоинств. Да, новостей в Сети очень много. Но значительную их часть можно квалифицировать как распространение слухов. Если раньше понятие «агентство ОБС» расшифровывалось как «одна баба сказала», то сегодня это следует понимать как «один блогер сказал».

    12 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Франция пытается сохранить потрепанное лицо

    Российская СВО стала катализатором пока еще не до конца проявленных, но очень интересных процессов по всей Европе. Она возвращает Старый Свет в историю, ставит его перед выбором – либо продолжить национальное существование, либо окончательно умереть, уйти в унификацию и подчиниться Америке.

    7 комментариев
    26 июня 2024, 20:02 • Новости дня

    Путин провел разговор с и. о. президента Ирана

    Путин провел разговор с и. о. президента Ирана Мохбером

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером развитие отношений между двумя странами.

    В беседе российский лидер выразил уверенность в развитии российско-иранских отношений, сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин пожелал народу Ирана успешных выборов.

    В предыдущий раз телефонные переговоры Путина и Мохбера состоялись 13 июня.

    26 июня 2024, 17:05 • Новости дня
    В Совфеде дали совет обвинившему Россию в утрате Карабаха секретарю Совбеза Армении
    В Совфеде дали совет обвинившему Россию в утрате Карабаха секретарю Совбеза Армении
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Обвинениями в адрес России секретарь Совбеза Армении создает проблемы для своей страны и армянского народа. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее Армен Григорян заявил, что Россия «забрала» Нагорный Карабах «из рук Армении и вернула его Азербайджану».

    «С правовой, исторической и даже морально-этической точек зрения подобное заявление не имеет смысла. Осталось понять, он действительно так думает или его об этом заявлении настоятельно попросили недруги России? Они сейчас плотно опекают Ереван», – отметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Тут возникает вопрос: что армянские власти хотят получить? Грамоту за антироссийскую деятельность? Медаль за предательство интересов братского для нас народа? Такие высказывания приносят только минусы и проблемы самому народу Армении и армянской государственности. Это моя личная точка зрения», – добавил собеседник.

    Климов также отметил, что заявление Григоряна не вызывает удивления, равно как и другие подобные заявления, озвученные за последние четыре года. «Меня удивляет только одно: как такие люди до сих пор получают мандаты доверия в своих органах власти. Я б ему передал один совет: закусывать надо», – резюмировал сенатор.

    «Некоторые армянские официальные лица совсем стыд потеряли. Вот, например, чиновник из Еревана заявляет, что Россия ранее отобрала принадлежащей Армении Карабах и передала его Азербайджану. Интересно, каким же образом и в каких документах эта принадлежность была ранее зафиксирована? Ведь Армения же не признавала независимость Карабаха или его принадлежность к своей территории. Что-то изменилось?» – заметил в своем Telegram-канале Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    Ранее Армен Григорян заявил, что Россия «забрала» Нагорный Карабах «из рук Армении и вернула его Азербайджану». «Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, забрала Нагорный Карабах из наших рук, вернула его Азербайджану, а затем ушла обратно, вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия отобрала Нагорный Карабах», – сказал он.

    Напомним, в октябре 2022 года президент России Владимир Путин напомнил, что когда Карабах объявил о своей независимости, никто не признал эту независимость, даже Армения. «Что, честно говоря, для меня странно, но тем не менее такое было решение – они не признали независимость Карабаха», – приводит Кремль слова российского лидера.

    «В Праге осенью 2022 года под эгидой господина Мишеля, потом президента Франции Макрона и господина Шольца, канцлера ФРГ, собрались лидеры Армении и Азербайджана и там подписали заявление, из которого вытекает, что Армения признала Карабах частью Азербайджана», – указал он.

    «Это было только вопросом времени: когда и каким способом Азербайджан будет наводить там конституционный порядок в рамках конституции Азербайджанского государства. Что скажешь-то? Как на это реагировать-то еще? Армения признала, а мы что должны делать? Сказать: нет, мы не признаем? Это же нонсенс, правильно? Ерунда какая-то», – отмечал Путин.

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    26 июня 2024, 11:02 • Новости дня
    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения

    Сенатор Долгов посоветовал Пентагону внимательно слушать Путина, чтобы не волноваться

    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения
    @ Ron Sachs/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Разговоров об отправке северокорейских военных в зону СВО никогда не шло, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Так он прокомментировал слова представителя Пентагона Патрика Райдера о намерении ведомства следить за якобы возможным появлением солдат КНДР на Украине. На этом фоне парламентарий посоветовал американским чиновникам внимательнее изучать заявления Владимира Путина.

    «Заявление представителя Пентагона – это фантазм», – считает сенатор Константин Долгов. Он напомнил, что после визита в КНДР Владимир Путин четко дал понять: нет никакой необходимости использовать северокорейских солдат в конфликте на Украине, поскольку наши военнослужащие полностью справляются с выполнением задач СВО.

    «Разговоров об отправке иностранных военнослужащих в зону боевых действий никогда не шло. Нет их и сейчас», – подчеркнул парламентарий. На этом фоне собеседник дал несколько советов чиновникам Минобороны США. «Первое: им необходимо научиться слушать, что именно говорит наш президент», – указал Долгов.

    «Уверен, если они начнут более внимательно изучать его точку зрения на проблемы международной политики, многие вопросы исчезнут сами собой. Второе: Вашингтону стоит перестать поставлять оружие и оказывать финансовую помощь Украине. Как только это произойдет, у представителей Пентагона исчезнет большая часть оснований для беспокойства», – заключил сенатор.

    Ранее в Пентагоне выразили озабоченность возможностью отправки на Украину северокорейских военных. По словам пресс-секретаря военного ведомства США Патрика Райдера, за этим «определенно стоит последить», особенно после встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся на прошлой неделе.

    При этом представитель Пентагона оговорился, что если бы он был на месте северокорейского военачальника, то не принял бы решения об отправке личного состава на Украину. Тем не менее российский лидер уже заявлял об отсутствии необходимости привлечения солдат КНДР в зону конфликта, писал «Интерфакс».

    Однако сближение Москвы и Пхеньяна вызывало панику в западных СМИ. Так, американские и европейские издания писали, что укрепление военного сотрудничества двух государств может значительно изменить геополитические реалии азиатского региона.

    Напомним, во время визита Владимира Путина в Северную Корею был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Стороны установили, что в случае атаки, предпринятой противником на одного из участников соглашения, союзник обязуется немедленно оказать ему военную и иную помощь.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия сотрудничества двух государств в сфере безопасности для АТР. Взаимодействие Москвы и Пхеньяна также наращивается в сферах космических исследований и мирного атома.

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    26 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки поразили живую силу и технику семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Поражение нанесено 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригадам ВСУ, 36-й бригаде морской пехоты, 13-й бригаде нацгвардии и 127-й бригаде теробороны в районах Терновой, Глубокого, Ветеринарного, Тихого, Веселого, Нескучного, Питомника, Волчанска и Липцев, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, американскую боевую машину Bradley, орудие M119 американского производства, два орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, РЛС AN/TPQ-50 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Западная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 30-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 112-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Табаевки Харьковской области, Платоновки ДНР, Макеевки и Червоной Дибровы ЛНР.

    Также силы России отразили две контратаки украинских штурмовиков 3-й механизированной бригады.

    Потери украинской стороны составили до 400 военнослужащих, танк, пять пикапов, установка М109 Paladin производства США, два РСЗО БМ-21 «Град» и два полевых склада боеприпасов.

    Ранее ВС России уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ.

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    26 июня 2024, 12:18 • Новости дня
    Политолог объяснил решение приостановить расширение БРИКС

    Политолог Лукьянов: Вечно открытые двери превратят БРИКС в аморфное сообщество

    Политолог объяснил решение приостановить расширение БРИКС
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Во вступлении в БРИКС заинтересованы многие страны, тем не менее четких принципов присоединения к организации до сих пор нет. Приостановка процесса принятия новых членов необходима для разработки критериев их дальнейшего вступления, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о паузе в присоединении новых государств к БРИКС.

    «Расширение БРИКС должно являться не столько количественным, сколько качественным изменением. Организация долгое время представляла собой объединение пяти крупных и независимых региональных центров. Однако желающих присоединиться к блоку становится все больше и больше. По этой причине критерии членства рискуют значительно размыться», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «БРИКС не может открывать двери для всех стран, поскольку это превратит организацию в аморфное сообщество. Для предотвращения подобного исхода необходимо составить четкие принципы вступления. Полагаю, что именно этим и будут заниматься все действующие участники объединения в период председательства России и, возможно, Бразилии», – отмечает собеседник.

    «Примеров успешного функционирования «дорожных карт» для вхождения в международные блоки достаточно много. Например, для присоединения к Европейскому союзу страна должна сначала получить статус кандидата, потом идут долгие переговоры, во время которых проверяется соответствие государства необходимым критериям», – подчеркивает он.

    «Процесс вступления в БРИКС может быть схожим с описанной процедурой, однако вряд ли он будет регламентирован столь же жесткими требованиями, как в случае с ЕС, в котором страны-участники передают часть своего суверенитета наднациональным органам. Тем не менее введения таких ступеней, как кандидат и наблюдатель, все-таки стоит ожидать», – акцентирует эксперт.

    «При этом у БРИКС нет центральных структур. Процесс адаптации новых членов происходит следующим способом: чиновники различных стран, отвечающие за определенные направления, встречаются и обсуждают дальнейшую совместную работу. Нельзя исключать, что институциональные органы все-таки будут созданы – это станет новым шагом в интеграции. Однако это никогда не было характерным для объединения», – резюмировал Лукьянов.

    Ранее подавляющим большинством голосов стран БРИКС было решено «взять паузу» по поводу принятия новых членов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, это необходимо, чтобы «переварить» новоприбывших, увеличивших состав организации в два раза.

    Также стало известно, что в рамках вступления в БРИКС будут введены категории или «ступени». Глава дипведомства РФ в ходе встречи с председателем Совета республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой подчеркнул, что в объединении планируют реализовать концепцию стран-партнеров. По его мнению, это станет важным шагом перед полным членством в организации. «Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников», – отметил он.

    При этом интерес к БРИКС во всем мире неуклонно растет. Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что различными странами подано больше 30 заявок на вступление в организацию. В частности, он отметил, что о подобном решении сообщили Таиланд и Малайзия.

    Турция также выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС, рассматривая эту межправительственную организацию как «хорошую альтернативу» Евросоюзу. Об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан во время визита в Китай. По его оценке, данный шаг поможет значительно расширить экономические возможности Анкары.

    Республика Зимбабве также готова вступить в БРИКС, сказала министр обороны государства Оппа Мучингури-Кашири. По ее словам, организация предлагает альтернативные благоприятные условия для свободной торговли с другими странами и способствует экономическому росту на основе взаимного уважения, общего прогресса и процветания.

    Кроме того, она выразила уверенность в возможности БРИКС противостоять доминированию западных держав. Она считает, что организация способна продвигать более сбалансированную глобальную повестку. Создаваемые в рамках блока механизмы сотрудничества она сочла эффективными для развития связей стран мирового большинства.

    Недавно заместитель главы МИД Сергей Рябков назвал условие для вступления в организацию. «Для нас важно, чтобы страны, которые хотят присоединиться к БРИКС и стать нашими партнерами, не участвовали в политике незаконных санкций и ограничительных мер против других членов БРИКС, особенно против России», – подчеркнул он.

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    26 июня 2024, 11:44 • Новости дня
    Лавров заявил об «эстонизации» Евросоюза

    Лавров: В качестве будущих руководителей ЕС выбраны русофобы

    Лавров заявил об «эстонизации» Евросоюза
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Происходит «эстонизация» Евросоюза, в качестве будущих руководителей ЕС выбраны русофобы, сообщил на полях Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, печально, что уже определены наиболее ярые русофобы в качестве будущих руководителей структур Евросоюза, передает ТАСС.

    Лавров добавил, что помнит период «финляндизации Европы», которая появилась после окончания холодной войны.

    «Везде отказались от идеологии. Мы помним, как у нас работали в большинстве правительственных институтов, в Центральном Банке иностранные специалисты, как решения принимались, в том числе и о приватизации», – подчеркнул глава МИД.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как русофобы и иноагенты стали проводниками Русского мира в Прибалтике.

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    26 июня 2024, 05:17 • Новости дня
    Минфин предложил увеличить госпошлину за развод в восемь раз
    Минфин предложил увеличить госпошлину за развод в восемь раз
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Минфин выступил с инициативой увеличить ряд государственных пошлин, в том числе за расторжение брака.

    С 2025 года она может вырасти почти в восемь раз – с 650 до 5000 руб., сообщает РБК со ссылкой на проект поправок к налоговому законопроекту.

    Втрое планируется увеличить пошлину за смену имени – с 1600 до 5000 рублей. Также значительно вырастут пошлины, которые бизнес уплачивает за рассмотрение ходатайств в ФАС.

    В Минфине объяснили необходимость повышения госпошлин тем, что их размеры не индексировались.

    Ранее сообщалось, что во всех регионах России с 2025 года могут ввести туристический сбор. Минэкономразвития предложило предоставить регионам право вводить сбор самостоятельно.

    Сбор будет взиматься с номеров в гостиницах и отелях, а не с проживающих в них лиц. Размер ставки будет устанавливаться регионами самостоятельно, но не сможет превышать 65 рублей за номер в сутки.

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    26 июня 2024, 07:56 • Новости дня
    Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Москве
    Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Москве
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет Ил-76 с с освобожденными из украинского плена российскими военными в ходе обмена приземлился в Москве.

    Известно, что военнослужащие будут проходить в Москве лечение и реабилитацию, освобожденным их плена также будет оказана необходимая психологическая помощь, передает РБК.

    Ранее Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 90 российских военнослужащих.

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    25 июня 2024, 21:46 • Новости дня
    Путин наградил погибших при теракте в Дагестане полицейских
    Путин наградил погибших при теракте в Дагестане полицейских
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества 20 дагестанских полицейских, из них 15 – посмертно.

    Стражи порядка награждены «за мужество, отвагу и верность служебному долгу, проявленные при отражении террористической атаки», следует из указа, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин наградил орденом Мужества погибшего при теракте протоиерея Николая Котельникова «за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов».

    С той же формулировкой медалью «За отвагу» награжден погибший охранник церкви в Махачкале Михаил Вавилин.

    Напомним, в воскресенье в Дагестане произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. В результате погиб 21 человек, в том числе 16 полицейских.

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    26 июня 2024, 12:23 • Новости дня
    Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда
    Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидер российской компартии Геннадий Зюганов, которому исполняется 80 лет, удостоен звания Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Высшее после Героя России звание присвоено Зюганову «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность», передает ТАСС.

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    26 июня 2024, 14:48 • Новости дня
    Газпром и NIGC подписали меморандум о проработке поставок газа из России в Иран

    Tекст: Ольга Иванова

    Газпром и Национальная иранская газовая компания (NIGC) подписали стратегический меморандум о проработке организации трубопроводных поставок российского природного газа в Иран.

    Меморандум был подписан в рамках визита делегации ПАО «Газпром» во главе с председателем правления Алексеем Миллером в Исламскую Республику Иран в присутствии исполняющего обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммада Мохбера, говорится в Telegram-канале Газпрома.

    Стороны исходят из развития в дальнейшем долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.

    Напомним, у России и Ирана есть большой экономический потенциал, однако он полностью пока не задействован, страны обязаны приложить все усилия, чтобы реализовать все проекты, заявил иранский президент Эбрахим Раиси в ходе церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт – Астара.

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    26 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    Названы темы переговоров Путина с президентом Конго

    Кремль назвал темы переговоров Путина с президентом Конго

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с прилетевшим в Москву президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо обсудит двусторонние и международные темы.

    Лидеры затронут вопросы развития отношений России и Конго в различных областях, а также региональной и международной повестки дня, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    Напомним, накануне президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Россию. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что 27 июня в Москве Путин проведет переговоры с лидером Конго.

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    26 июня 2024, 12:29 • Новости дня
    Конституционный суд заявил о незыблемости моратория на смертную казнь в России

    Tекст: Александра Юдина

    Мораторий на смертную казнь в России является «пределом» для изменений правовой системы страны, заявил на полях Петербургского международного юридического форума председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

    По его словам, возобновление применения смертной казни в рамках действующей Конституции недопустимо, это – один из «пределов подвижности» мер по противодействию угрозам, передает ТАСС.

    Зорькин добавил, что Конституция в любом случае не допускает установления доминирующей идеологии в стране, то есть единственной обеспечивающей общность нации идеологией является сама Конституция.

    Ранее кандидат в председатели Верховного суда Ирина Подносова заявила, что для снятия моратория на смертную казнь потребуется внести изменения в Конституцию.

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    26 июня 2024, 14:28 • Новости дня
    В ФМБА рассказали о радиационном фоне после разрушения поста контроля ЗАЭС

    ФМБА: Превышения радиационного фона после разрушения поста контроля ЗАЭС нет

    Tекст: Александра Юдина

    Превышения радиационного фона на территории Энергодара после разрушения поста радиационного контроля Запорожской АЭС нет, заявило Федеральное медико-биологическое агентство.

    В Telegram-канале агентства указано, что превышения естественных фоновых значений не выявлено, специалисты продолжают контролировать обстановку.

    Уточняется, что функционирование подразделений федерального агентства в Энергодаре осуществляется в штатном режиме.

    Ранее ВСУ нанесли артиллерийский удар по посту радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенному в Великой Знаменке, он полностью уничтожен.

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    26 июня 2024, 13:10 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина по кораблестроению

    Песков: Путин вечером проведет совещание по кораблестроению и встретится с Зюгановым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин планирует поздно вечером провести совещание по развитию кораблестроения. Также у главы государства в планах встреча с отмечающим 80-летие и получившим звание Героя Труда лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президенту предстоит длинный рабочий день, достаточно поздно Путин проведет совещание по вопросам развития кораблестроения – имеется в виду координация гособоронзаказа, передает ТАСС. Песков добавил, что помимо этого вечером президент имеет в виду встречу с лидером российской компартии Геннадием Зюгановым и планирует поздравить его с юбилеем.

    Песков добавил, что в Кремле присоединяются к поздравлениям. От отметил также, что в целом в течение дня у президента России «много закрытых, не предназначенных для освещения СМИ встреч».

    Ранее в среду президент Владимир Путин подписал указ о присвоении лидеру российской компартии Геннадию Зюганову звания Героя Труда.

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    26 июня 2024, 18:07 • Новости дня
    Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру в подмосковном Сергиевом Посаде.

    Фотографию Путина вместе с патриархом Кириллом в Троице-Сергиевой лавре опубликовали в Telegram-канале Кремля.

    Ранее стало известно, что 23 июня икона «Троица» Андрея Рублева была установлена в специальный киот, вмонтированный в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры.

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    Дагестану необходима нулевая терпимость к ваххабизму

    Власти Дагестана усиливают меры по профилактике экстремизма и терроризма. Личные дела всех руководителей будут подвергнуты ревизии, а в интернете начнут жестче пресекать деструктивный контент. Об этом объявил глава региона Сергей Меликов, который также раскритиковал ношение никаба в регионе. Почему Дагестан не может справиться с проблемами экстремизма с середины 90-х годов и какие меры дадут реальные результаты по борьбе с терроризмом? Подробности

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    НАТО возглавит «одинокое политическое животное»

    Страны НАТО окончательно пришли к согласию относительно кандидатуры нового генсека альянса. Уже в ближайшее время этот блок вместо Йенса Столтенберга возглавит бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. «Одинокий мужчина, он прожил в одном и том же скромном доме с той же мебелью уже 30 лет», – описывает быт Рютте западная пресса. С политической точки зрения этот человек тоже будет весьма своеобразным, в том числе для России. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • На место Борреля нашли русофобку похуже

      Новым спецпредставителем ЕС по внешней политике станет премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Именно она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией». Еще в начале года МВД РФ объявило Каллас в розыск. Но эстонцы рады такому исходу: они ненавидят Каллас.

    • Ле Пен победит Макрона. Но лучше не станет

      Социологические опросы предсказывают разгромную победу партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» на парламентских выборах во Франции. В этом случае президенту Эммануэлю Макрону придется «сожительствовать» с премьером-националистом Жорданом Барделлой. Но это не настолько хорошая новость, как может показаться на первый взгляд.

    • Киев объяснил удар по пляжу Севастополя

      В Киеве объяснили, зачем был нанесен удар по севастопольскому пляжу американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Из выступления советника офиса президента Украины Михаила Подоляка стало ясно, что связь с реальностью окончательно утрачена киевской верхушкой.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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