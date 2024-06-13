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    6 комментариев
    13 июня 2024, 20:53 • Новости дня

    Путин провел телефонный разговор с и. о. президента Ирана Мохбером

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщает пресс-служба Кремля.

    Путин и Мохбер обсудили в телефонном разговоре взаимодействие стран на международной арене, в том числе в связи с российским председательством в БРИКС, передает ТАСС.

    В мае вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту упал в провинции Восточный Азербайджан. Погибли все восемь человек, находившихся в воздушном судне. Иран готовится к внеочередным президентским выборам.

    13 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина по миграционной политике

    Кремль анонсировал совещание Путина по совершенствованию миграционной политики

    Кремль анонсировал совещание Путина по миграционной политике
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин проведет вечером в четверг совещание по совершенствованию миграционной политики, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Точное время начала совещания пока неизвестно, передает ТАСС.

    Кроме того, 13 июня Путин проведет заседание Совета по науке и образованию.

    Ранее Путин заявил, что Россия планирует войти в десятку мировых лидеров по объему научных исследований и разработок.

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    13 июня 2024, 18:25 • Новости дня
    Путин: Россия заинтересована в ученых, работавших за рубежом
    Путин: Россия заинтересована в ученых, работавших за рубежом
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заинтересована в привлечении российских ученых, которые ранее работали в зарубежных странах, к работе над отечественными исследованиями, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с ведущими учеными в подмосковной Дубне.

    Сейчас российские специалисты по ряду причин не имеют возможности работать за рубежом, указал Путин, передает ТАСС.

    «Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы те специалисты, которые работали где-то – как российские исследователи – в зарубежных центрах <…>, классные специалисты, не просто нашли себя, а работали в интересах развития науки и производства внутри страны», – сказал глава государства.

    Ранее Путин заявил об открытости России к научному сотрудничеству.

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    13 июня 2024, 19:39 • Новости дня
    Путин ограничил использование западных сервисов кибербезопасности

    Путин ограничил использование сервисов кибербезопасности из недружественных стран

    Путин ограничил использование западных сервисов кибербезопасности
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о мерах по обеспечению информационной безопасности страны, запретив госорганам, стратегическим и системообразующим организациям пользоваться ИБ-сервисами из недружественных государств.

    Запрет начнет действовать 1 января 2025 года, передает ТАСС. До этого указ распространялся на системы защиты информации (СЗИ) из недружественных стран и их компании.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе совещания обсудил с Совбезом тему информационной безопасности.

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    13 июня 2024, 17:32 • Новости дня
    Путин: Россия справляется со сбоями, возникшими при создании коллайдера в Дубне

    Путин: Россия справляется со сбоями, возникшими при создании коллайдера в Дубне из-за санкций

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия справляется со сбоями, которые возникли при реализации научного проекта в Дубне из-за действий недружественных стран, «наука на месте стоять не будет», сообщил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов.

    «В 2011 году мы приняли решение о том, чтобы начать этот проект. И в целом он развивается успешно, в том числе благодаря взаимодействию коллег – ученых практически со всего мира. К сожалению, по известным всем обстоятельствам произошли сбои. Но с этими сбоями мы справляемся, несмотря на то, что проект немножко сдвигается вправо», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Напомним, Путин в ходе визита в Объединенный институт ядерных исследований в подмосковной Дубне в четверг дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA.

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    13 июня 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин дал старт технологическому пуску коллайдера NICA в Дубне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Объединенный институт ядерных исследований в подмосковной Дубне в четверг дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA.

    Отмечается, что это событие является важнейшим шагом в реализации мегасайенс-проекта NICA, передает ТАСС. Пуск знаменует собой готовность комплекса к международным исследованиям, которые, как ожидается, начнутся в середине следующего года.

    После технологического пуска будут протестированы источники питания сверхпроводящих магнитов коллайдера, а также сверхпроводящий магнит первой экспериментальной установки MPD. Запуск соленоидального магнита MPD является ключевым этапом подготовки к экспериментам на коллайдере и выводит проект NICA на финишную прямую.

    Ранее сообщалось, что Путин осмотрел коллайдер NICA в подмосковной Дубне.

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    13 июня 2024, 17:10 • Новости дня
    Путин осмотрел коллайдер NICA в подмосковной Дубне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, где осмотрел коллайдер NICA.

    «Глава государства ознакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжелых ионов комплекса NICA», – сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Ускорительный комплекс NICA создается на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) для изучения свойств плотной барионной материи, он занимает территорию в шесть гектаров, передает ТАСС. В создании комплекса принимают участие ученые из 30 стран мира и Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN).

    В 2021 году российские ученые успешно провели запуск синхротрона тяжелых ионов.

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    13 июня 2024, 18:39 • Новости дня
    Путин назвал коллайдер NICA гордостью России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Коллайдер тяжелых ионов NICA (Nuclotron based Ion Collider Facility) является предметом гордости для России, проект будет завершен, заявил президент Владимир Путин на встрече с ведущими учеными в Дубне.

    «Да, это предмет гордости. Уверен, что до конца это доведем», – сказал глава государства, отвечая на реплики ученых о масштабах проекта, передает ТАСС.

    Ускорительный комплекс направлен на воссоздание и исследование в лаборатории ядерной материи в экстремальных условиях, возникавших на ранних стадиях эволюции Вселенной.

    Напомним, Путин в ходе визита в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA.

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    13 июня 2024, 18:20 • Новости дня
    Продлен запрет на поставку нефти и нефтепродуктов по потолку цен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действие запрета на поставку нефти и нефтепродуктов по потолку цен продлено до конца этого года, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Путин продлил до 31 декабря 2024 года срок действия ответных мер России в связи с установлением предельной цены на российские нефть и нефтепродукты, передает ТАСС.

    Указ вступил в силу 1 февраля прошлого года и неоднократно продлевался, последний раз – до 30 июня 2024 года.

    В марте сообщалось, что Группа семи (G7) обсуждает снижение потолка цен на нефть. Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил желание G7 понизить потолок цен на российскую нефть.

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    13 июня 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в преодолении всех политических сложностей в развитии науки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская наука стоять на месте не будет, все политические разногласия, препятствующие ее развитию, будут преодолены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов.

    «Как сейчас мне рассказали, все принципиальные вопросы [по реализации коллайдера в Дубне] решаются. У наших партнеров тоже – скажу, к сожалению – сдвижки идут даже больше, чем у нас», – приводит слова главы государства ТАСС.

    «Почему к сожалению? Потому что это значит, что в целом мы, если объединяем усилия, могли бы действовать более эффективно. Но уверен, что рано или поздно все сложности политического характера будут преодолеваться, наука на месте стоять не будет ни при каких обстоятельствах. Развитие будет обеспечено», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что Россия должна войти в десятку мировых лидеров по объему научных исследований и разработок.

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    13 июня 2024, 18:04 • Новости дня
    Путин заявил об открытости России к научному сотрудничеству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ничего не прячет и не закрывает на замок, напротив, страна открыта к совместной работе в научной сфере, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов.

    «Мы ничего не закрываем, ничего не прячем, на замок не закрываем. Мы открыты для сотрудничества, для использования тех достижений, которые появляются благодаря вашей работе», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Россия открыта для того, чтобы результаты работы российских ученых использовались в других странах, добавил он.

    Ранее Путин дал старт технологическому пуску коллайдера NICA в Дубне.

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    13 июня 2024, 18:32 • Новости дня
    Путин рассказал об интересе властей к не получившим мегагрант научным исследованиям

    Tекст: Ольга Иванова

    Интересные научные исследования, которые не смогли выиграть мегагрант, остаются в поле зрения властей и пользуются их поддержкой, заверил президент России Владимир Путин на встрече с ведущими учеными в подмосковной Дубне.

    Президент признал, что «сокращение количества грантов даже при увеличении объемов их финансирования имеет минусы». «Те проекты, которые не вошли в число победителей – мы тем не менее стараемся тоже их не потерять», – приводит слова Путина ТАСС.

    «Два как минимум проекта получили поддержку и получат (еще). Тем не менее проблема – она есть, мы обязательно над этим подумаем», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что российская наука стоять на месте не будет, все политические разногласия, препятствующие ее развитию, будут преодолены.

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    13 июня 2024, 18:44 • Новости дня
    Организаторы назвали особенности второго конкурса президентских грантов в 2024 году

    Проекты по поддержке семьи и материнства получили наибольшую поддержу Фонда президентских грантов

    Организаторы назвали особенности второго конкурса президентских грантов в 2024 году
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Повышение качества проектов стало основной тенденцией 2024 года в конкурсе на президентские гранты. При этом увеличилось число инициатив, связанных с поддержкой семьи, рассказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. В четверг были подведены итоги второго грантового конкурса в 2024 году.

    «Во-первых, было очень много заявок по поддержке семьи. И это очень необычно для нас, потому что чаще всего предлагаемые проекты связаны с охраной здоровья, социальной поддержкой и просвещением. Но сейчас проходит Год Семьи, видимо, это и сыграло свою роль», – заявил гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

    «Вторая важная тенденция – это рост числа действительно хороших проектов, что привело к росту здоровой конкуренции», – рассказывает собеседник. «С одной стороны, это вызов для самих некоммерческих организаций. Но, с другой стороны, мы как фонд можем поддержать только лучшие идеи», – акцентирует спикер.

    По словам собеседника, организаторы конкурса не ожидали, что НКО активно включатся в тему 80-й годовщины Победы. «64 победивших проекта касаются именно этого направления. Это очень необычно, ведь годовщина Победы станет темой будущего года, но организации уже сейчас проработали этот вопрос», – заключил Чукалин.

    В четверг на заседании Координационного комитета были определены победители второго конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году. В этот раз на гранты главы государства претендовали свыше 10,5 тыс. инициатив.

    Гранты президента России на общую сумму более 3,3 млн рублей выделены 1357 некоммерческим организациям, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. Сами победители обещают привлечь дополнительные ресурсы на общую сумму 3,3 млрд рублей.

    Отмечается, что большинство проектов было представлено по направлению поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Эта категория вышла на первое место по количеству выигравших инициатив – 275 победителей на общую сумму финансирования со стороны фонда 643 млн рублей.

    Также впервые в конкурсе поддержку получили проекты НКО во всех четырех новых регионах России:  к 51 инициативе, поддержанной в начале года, добавились еще 39.

    Кроме этого, финансирование получают 64 проекта, приуроченных к юбилею Великой Победы, который будет отмечаться в следующем году. Общая сумма поддержки – 189 млн рублей.

    Всего по итогам двух конкурсов 2024 года фонд поддержал 2,9 тыс. инициатив на общую сумму 7,7 млн рублей, а также предоставил 80 регионам два млрд рублей на софинансирование их собственных конкурсов для НКО.

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    13 июня 2024, 18:48 • Новости дня
    Путин заявил о желании умных людей из других стран сотрудничать с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Умные люди из других стран хотят работать с Россией во всех сферах, в том числе в научной, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Культура и наука, как и другие сферы, подвержены влиянию политики, отметил Путин на встрече с ведущими учеными и получателями мегагрантов, передает ТАСС.

    «Но умные люди и наши партнеры понимают, что это ничего хорошего не несет ни в сфере культуры, ни в сфере научного сотрудничества. И желание ни у кого не пропадает работать с Россией или сюда приезжать, приглашать наших специалистов во всех областях, в том числе в научной сфере. Мы это знаем просто», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что российская наука не будет стоять на месте, все политические разногласия, препятствующие ее развитию, будут преодолены.

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    13 июня 2024, 18:54 • Новости дня
    Путин пообещал и дальше поддерживать молодых ученых

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти продолжат оказывать поддержку молодым ученым, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными.

    Глава государства подчеркнул, что вопросу поддержки молодых исследователей уделяется особое внимание, так будет и дальше, передает ТАСС.

    «Без всяких сомнений будем стараться поддержать молодых исследователей, начиная со старших курсов вузов, [включая] и аспирантскую часть и так далее», – сказал Путин.

    Ранее Путин выразил уверенность в преодолении всех политических сложностей в развитии науки.

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    13 июня 2024, 18:59 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости поддерживать международное сотрудничество в науке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо поддерживать международное сотрудничество в науке, заявил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Дубне

    «Есть страны, которые никогда не прерывали никаких отношений с нами и у которых тоже есть и желание, и возможности, и интерес к продолжению сотрудничества. Работать нужно по всем векторам. Вот здесь сомнений нет, и это партнерство будет продолжаться. И вы правы, безусловно, это направление деятельности нужно поддерживать. Мы и стараемся так делать», – приводит слова главы государства ТАСС.

    Также Путин отметил, что Россия заинтересована в привлечении специалистов из-за рубежа. «Конечно, мы заинтересованы в привлечении специалистов высокого уровня, высокого класса и просто рабочих высокой квалификации, а уж тем более людей высокой квалификации в прямом смысле этого слова, с хорошим образованием людей, которые наукой занимаются. Обязательно будем всем этим заниматься», – сказал он. В связи с этим президент призвал регионы создавать хорошие бытовые условия для приезжающих из-за рубежа ученых.

    Президент также отметил, что в отношении российских ученых за рубежом возводятся барьеры, которых раньше не видели. «Что касается бюрократических сложностей, то их хватает везде. В отношении наших специалистов, которые приезжают в некоторые страны, сейчас возводятся такие барьеры, и такие сложности создаются, которых мы раньше никогда не видели и думали, что в демократических странах это просто невозможно. Тем не менее это происходит», – отметил глава государства.

    Путин также отмечал, что умные люди хотят работать с Россией во всех сферах, в том числе в научной.

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