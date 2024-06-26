Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.18 комментариев
В Белом доме отказались от предложения по Украине советников Трампа
Кирби: Вашингтон не собирается вынуждать Киев идти на территориальные уступки России
Нынешняя администрация Соединенных Штатов не будет вынуждать Украину идти на территориальные уступки России, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби прокомментировал предложения советников экс-президента США Дональда Трампа о закреплении режима прекращения огня на Украине по «имеющейся линии фронта». По его словам, президент США Джо Байден придерживается позиции, что решения о переговорах должны приниматься президентом Владимиром Зеленским и Украиной без принуждения со стороны США об уступке украинских территорий, передает ТАСС.
Ранее советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Киев помощи в случае отказа от переговоров с Россией. Также они предложили закрепить режим прекращения огня на основе «имеющейся линии фронта».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что советникам Трампа следует учитывать ситуацию на поле боя, предлагая план по урегулированию украинского конфликта.