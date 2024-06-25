Песков: Советникам Трампа нужно учитывать ситуацию в зоне СВО

Песков: Советниками Трампа должна учитываться ситуация в зоне СВО

Tекст: Александра Юдина

По данным агентства, ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на поле боя, передает ТАСС.

Также Песков добавил, что не знает, «о каком плане идет речь и что в нем прописано».

Представитель Кремля напомнил о позиции Москвы, остающейся открытой к переговорам и учитывающей реальное положение дел».

Ранее советники Трампа предложили лишить Киев помощи в случае отказа от переговоров с Россией.

До этого президент Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

