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    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Битва дронов подстегивает современную военную мысль

    В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему люди – не кролики

    Считалось, что идея хранить воздержание до брака и верность в браке была придумана завистниками и невротиками, фригидными клушами и лицемерными святошами специально, чтобы испортить всем жизнь.

    5 комментариев
    Татьяна Бондарчук Татьяна Бондарчук Как помочь бегущим с Запада на родину соотечественникам

    Чтобы вернуться в Россию по программе переселения соотечественников, документы надо подать в российском дипломатическом учреждении в стране пребывания. Но если разрешить это делать в России, это поможет вернуть на родину еще десятки тысяч людей.

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    25 июня 2024, 11:50 • Новости дня

    Песков: Советникам Трампа нужно учитывать ситуацию в зоне СВО

    Песков: Советниками Трампа должна учитываться ситуация в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Предложенный советниками экс-президента США Дональда Трампа план по урегулированию украинского конфликта должен учитывать ситуацию на поле боя, заявил Reuters пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По данным агентства, ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на поле боя, передает ТАСС.

    Также Песков добавил, что не знает, «о каком плане идет речь и что в нем прописано».

    Представитель Кремля напомнил о позиции Москвы, остающейся открытой к переговорам и учитывающей реальное положение дел».

    Ранее советники Трампа предложили лишить Киев помощи в случае отказа от переговоров с Россией.

    До этого президент Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    24 июня 2024, 16:52 • Новости дня
    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю

    «Военное дело»: ВСУ могли запустить ракеты ATACMS по Севастополю с сухогрузов

    Назван возможный способ запуска ракет ATACMS по Севастополю
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для размещения установок ракет ATACMS вооруженные силы Украины используют сухогрузы в Черном море, с борта которых производятся запуски в сторону Крыма и Севастополя, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

    Пусковые установки с ракетами ATACMS ВСУ размещают на сухогрузах, после чего корабль маскируется в грузовом порту Одессы под обычные сухогрузы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Ранее после удара ВСУ по Севастополю советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «мирной жизни в Крыму быть не должно», а местные жители – «гражданские оккупанты».

    Между тем подполье сообщило, что ВС России нанесли удар в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.

    Напомним, киевским режимом в воскресенье была совершена террористическая атака поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, по пляжу в Севастополе.

    В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    25 июня 2024, 08:34 • Новости дня
    Стало известно об успехах российских сил под Купянском

    Марочко: Российская армия развивает успех под Купянском

    Стало известно об успехах российских сил под Купянском
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные на Купянском направлении продолжают наступление, они выбили украинские силы с позиций в населенных пунктах Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    «Это позволило сократить межпозиционное пространство и занять более выгодные рубежи и позиции», – приводит его слова РИА «Новости».

    После недавнего продвижения, как отметил Марочко, «серых зон» на этом направлении практически не осталось.

    Подполковник ЛНР в отставке подчеркнул, что успехи российских войск достигнуты благодаря слаженной работе различных родов войск и подразделений.

    «В ходе боев противник понес значительные потери», – добавил он.

    Ранее Марочко рассказывал, что российские войска продвинулись на ряде участков на Купянском направлении.

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    25 июня 2024, 00:55 • Новости дня
    Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе

    Постпред России Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе

    Небензя обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах после теракта в Севастополе
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Реакция Секретариата ООН на теракт в Севастополе, совершенный киевским режимом, демонстрирует двойные стандарты, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Нас не удивляет, что западные СМИ предпочитают замалчивать эту трагедию. Жизни мирных жителей России их не интересуют», – передает слова дипломата РИА «Новости».

    По словам Небензи, еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны Секретариата ООН, который должен выступать против таких очевидных преступлений и нарушений международного права.

    До этого заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что жертвы среди гражданского населения при ведении боевых действий недопустимы. Однако он не осудил преступление, совершенное киевским режимом в Севастополе, а лишь ограничился констатацией факта.

    Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не услышала со стороны недружественных стран ни соболезнований в связи с атаками в Крыму и Дагестане, ни слов осуждения.


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    25 июня 2024, 07:21 • Новости дня
    Ростех передал ВС России партию новейших гаубиц «Мальва»
    Ростех передал ВС России партию новейших гаубиц «Мальва»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Госкорпорация «Ростех» поставила для ВС России партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва», которые предназначены для уничтожения командных пунктов, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

    По данным пресс-службы госкорпорации, «Мальва» обладает высокой маневренностью по сравнению с гусеничными аналогами, имеет больший ресурс работы и более экономична в эксплуатации, передает ТАСС.

    При этом гаубица, созданная на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8 х 8, способна поражать командные пункты, оборонительные сооружения, артиллерийские и ракетные батареи, системы ПВО, колонны бронетехники и живую силу противника. Боекомплект установки составляет не менее 30 выстрелов.

    Кроме того, по дорогам общего пользования «Мальва» может пройти без дозаправки до 1 тыс. км, а полный привод и мощный дизельный двигатель обеспечивают ей высокую проходимость по бездорожью.

    Ранее начальник Ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Дмитрий Клименко заявлял, что САО «Мальва» подтвердило характеристики в ходе эксплуатации в зоне спецоперации и успешно показало себя.

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    24 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии около Волчанска, Бочково и Липцов в Харьковской области. Кроме того, отражена контратака штурмовых групп 71-й егерской бригады противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ за минувшие сутки составили до 220 военнослужащих, танк, три бронемашины, немецкая 155-мм гаубица Panzerhaubitze-2000, 122-мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Запад» за последние сутки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям 14-й, 21-й, 115-й и 116-й механизированных бригад ВСУ рядом с Невским, Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР), Синьковкой Харьковской области и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР).

    ВСУ потеряли до 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, немецкую 155-мм гаубицу Panzerhaubitze-2000, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артустановку 2С1 «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, американское 105-мм орудие М119 и боевую машину 122-мм РСЗО «Град». Также был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.

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    24 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    Герой России рассказал о первом в истории катапультировании из вертолета

    Штурман Ка-52 рассказал о первом в истории катапультировании из вертолета

    Герой России рассказал о первом в истории катапультировании из вертолета
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в составе командира Ивана Болдырева и штурмана Романа Кобца первыми в истории катапультировались из летящего вертолета, сообщили в Министерстве обороны России.

    На вертолете Ка-52 Роман Кобец и Иван Болдырев участвовали в высадке десанта на Гостомельский аэродром. Спустя месяц они впервые катапультировались из вертолета, который разваливался в воздухе после попадания ПЗРК, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кобец рассказал, что пришлось катапультироваться, когда по вертолету «прилетело», он стал заваливаться назад, сделался неуправляем.

    По словам командира, решение было принято за считаные секунды, и одновременно дернули за рычаг на высоте 100 метров. Когда оказались в воздухе, Болдырев успел подумать: «Блин, она работает!» – и тут же оказался на земле, пишет «Российская газета».

    Заметные купола пыталась сбить украинская артиллерия, летчиков успела забрать группа эвакуации. Подполковник Кобец отметил, что до последнего не верил, что между двумя братскими народами будет конфликт, но Украину к этому готовили,  начиная с развала Советского Союза.

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    24 июня 2024, 13:29 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр ВСУ с западным вооружением

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражен крупный логистический центр ВСУ, там проходило накопление и перераспределение доставленного киевскому режиму западными странами вооружения, в том числе ракетного, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО за последние сутки сбиты 176 украинских беспилотников, шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, четыре зенитные управляемые ракеты Patriot производства США, а также десять американских реактивных снарядов HIMARS и чешских Vampire.

    С начала спецоперации были уничтожены 613 самолетов, 276 вертолетов, 26 487 беспилотников, 533 ЗРК, 16 416 танков и других бронемашин, 1348 машин РСЗО, 10 825 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 893 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    25 июня 2024, 01:29 • Новости дня
    Дроны ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду

    В результате массированного удара по Белгороду пострадала мирная жительница

    Tекст: Максим Попов

    Белгород подвергся массированной атаке БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По предварительной информации, пострадала мирная жительница. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом  руки доставили в городскую больницу №2, говорится в Telegram-канале главы региона.

    В Белгороде оказались выбиты окна в четыре квартирах многоквартирных домов. Кроме того в частном доме повреждены кровля и фасад, также повреждены фасады двух коммерческих объектов. Повреждена линия газоснабжения и четыре автомобиля.

    В поселке Северный Белгородского района в трех квартирах выбиты окна.

    Накануне стало известно, что в результате атаки БПЛА на автомобиль в Белгородской области пострадал водитель .


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    25 июня 2024, 08:52 • Новости дня
    Мобилизованный ВСУ осознал, что воюет с братьями

    Мобилизованный ВСУ осознал, что воюет с братьями, и сдался в плен

    Tекст: Александра Юдина

    Сдавшийся в плен российским войскам мобилизованный житель Хмельницкой области Виктор Кэрэкеша рассказал, что украинские СМИ лгут о происходящем в зоне конфликта, в чем он «воочию убедился».

    По его словам, на поле боя боец осознал, что «русские и украинские солдаты, воюющие друг с другом, – «братья», передает РИА «Новости».

    Также боец назвал «брехней» все то, что описывают украинские СМИ.

    «Меня взяли (в плен, – прим. ВЗГЛЯД) русские солдаты, ко мне нормально относились… накормили, сигарету дали, спрашивали, не замерз ли», – отметил Кэрэкеша.

    Также боец рассказал, что в Хмельницкой области война практически не ощущается, и напомнил слова своего покойного отца о том, что русские и украинцы – один народ.

    Ранее украинский солдат переплыл Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен Российской армии.

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    24 июня 2024, 23:38 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в Харькове

    Tекст: Максим Попов

    В Харькове на востоке Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ и местные власти.

    Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в городе один за другим прозвучали взрывы, передает ТАСС.

    На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

    Накануне группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области.


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    25 июня 2024, 05:55 • Новости дня
    МИД сообщил об обсуждении с Сербией связанных с военными поставками угроз

    Tекст: Антон Антонов

    В число вопросов, которые рассматривают Россия и Сербия, входит тема угроз безопасности, связанных с военными поставками, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Комментируя сообщения о поставках сербских боеприпасов Украине, Грушко сказал, что обсуждение «угроз безопасности сторон» является «неотъемлемой частью политического диалога», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент Сербии Александр Вучич признавал, что сербские боеприпасы и оружие могут попадать на Украину, но заверил, что сама Сербия не продает оружие Киеву.

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    24 июня 2024, 23:08 • Новости дня
    Ударный дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области

    В результате атаки БПЛА на автомобиль в Белгородской области пострадал водитель

    Tекст: Максим Попов

    В районе села Безымено Белгородской области ударный беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    По его словам, мужчина с черепно-мозговой травмой и с осколочными ранениями лопатки и плеч самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ. После этого бригада скорой помощи доставила пострадавшего в одну из городских больниц Белгорода, говорится в Telegram-канале главы региона.

    Напомним, в воскресенье газета ВЗГЛЯД сообщила, что в результате обстрела города Грайворон Белгородской области с помощью беспилотников один человек погиб, еще трое получили ранения.


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    25 июня 2024, 10:43 • Новости дня
    Гражданина Киргизии осудили за участие в СВО

    Гражданина Киргизии осудили на пять лет за участие в СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд Ошской области Киргизии приговорил гражданина республики к пяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Украины на стороне России, сообщили в пресс-службе инстанции.

    Согласно сообщению пресс-службы, судом Араванского района Ошской области гражданин республики, обвиняемый в участии в боевых действиях на Украине в составе ВС России, приговорен к пяти годам лишения свободы, передает ТАСС.

    Там добавили, что подозреваемый был признан виновным по статье об участии в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства.

    Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что участник СВО Аскар Кубанычбек уулу, гражданин Киргизии, получивший условный срок на родине за наемничество, может получить временное убежище в России.

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    25 июня 2024, 06:09 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую и Воронежскую области

    Шесть украинских БПЛА атаковали город Строитель в Белгородской области

    Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую и Воронежскую области
    @ Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Максим Попов

    Шесть украинских беспилотников атаковали город Строитель в Белгородской области, в результате атаки пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силами ПВО в регионе уничтожены два БПЛА самолетного типа.

    По словам Гладкова, в некоторых домах выбиты окна. В одной из квартир разрушен балкон, говорится в Telegram-канале главы региона.

    Как сообщил Гусев, фрагменты одного беспилотника попали на территорию промплощадки и взорвались. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал, отметил Гусев в своем Telegram-канале.

    Напомним, в ночь на 25 июня системы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом. 


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    25 июня 2024, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт оценил обстановку на Харьковском направлении

    Военный эксперт Леонков: Главная цель Российской армии на Харьковском направлении – удержание уже занятых позиций

    Военный эксперт оценил обстановку на Харьковском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Липцы и Волчанск являются наиболее горячими точками на Харьковском направлении. ВСУ пытаются атаковать, вводя в бой резервы, в то время как Российская армия удерживает свои позиции и старается нанести ущерб скоплениям живой силы и техники противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об успехах России под Купянском.

    «Основные бои на Харьковском направлении проходят в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. Противник активно вводит резервы и пытается выбить наши войска с занятых территорий. Также напряженные столкновения идут под Купянском, где у России есть небольшие продвижения, но говорить о существенных изменениях линии фронта очень рано», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Таким образом, ВС РФ не предпринимают серьезных атак на Харьковском направлении. Основная их задача – удержание уже имеющихся позиций. По скоплениям живой силы и технике противника активно применяются авиабомбы ФАБ. Кроме того, российские войска бьют по военным складам, которые находятся в областном центре и его окрестностях. Однако на данный момент планов по освобождению города нет», – отмечает собеседник.

    «Противник, в свою очередь, постоянно пытается штурмовать наши позиции ротными тактическими группами с небольшим количеством бронетехники. Также украинская армия активно применяет минометы и дроны. Тем не менее сил на крупную контратаку у ВСУ нет, поэтому добиться успеха на этом участке фронта им не удастся», – резюмировал Леонков.

    Ранее ВС РФ выбили украинские силы в населенных пунктах Синьковка, Петропавловка и Стельмаховка. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, это позволило сократить межпозиционное пространство, а также занять более выгодные рубежи и позиции.

    В понедельник министерство обороны в своем официальном Telegram-канале писало о том, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Бочково и Липцы Харьковской области.

    Кроме того, была отражена контратака штурмовых групп 71-й егерской бригады противника. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих. ВС РФ также удалось ликвидировать танк, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей. Противник также лишился 155-мм гаубицы «Panzerhaubitze-2000» и двух станций радиоэлектронной борьбы.

    На этом фоне британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что ВС РФ могут попытаться взять Харьков. По его мнению, на этот шаг Москву может толкнуть использование ВСУ баллистических ракет ATACMS с территории данной области для ударов вглубь России.

    Напомним, Владимир Путин сообщал, что ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам

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