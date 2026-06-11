Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Количество жертв удара ВСУ по брянскому поселку увеличилось до двух
В результате обстрела ВСУ поселка Белая Березка в Брянской области количество погибших увеличилось до двух, скончался получивший тяжелые ранения местный житель.
Эту информацию подтвердил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук в социальной сети Мах. Он отметил усилия медицинских работников, боровшихся за жизнь пострадавшего.
«Количество погибших в результате бесчеловечного удара по Белой Березке выросло до двух человек. Врачи сделали все возможное, но ранение было слишком тяжелым, спасти мужчину не удалось», – заявил руководитель области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские войска обстреляли этот поселок из реактивных систем залпового огня. Изначально власти сообщили о гибели одного мужчины и ранении троих человек.
В конце мая при массированном ударе из РСЗО «Град» по Белой Березке погиб еще один мирный житель.