Юрист Голощапов рассказал о правилах взыскания долгов без суда с ноября
С начала ноября определенные долги граждан начнут взыскивать без обращения в суд, если задолженность подтверждена налоговыми органами, сообщил юрист, генеральный директор Европейской юридической службы Андрей Голощапов.
Новый порядок позволит взыскивать долги, отраженные в налоговой декларации 3-НДФЛ, а также задолженности по транспортному и имущественному налогам. Также процедура коснется долгов по нотариальным сделкам, например, по займам и распискам, заверенным нотариусом, рассказал Голощапов агентству «Прайм».
Ранее для взыскания подобных задолженностей кредитору требовалось обращаться в суд, получать исполнительный лист и только после этого инициировать исполнительное производство через приставов. Теперь, если долг считается бесспорным, налоговый орган направит гражданину требование об оплате через личный кабинет ФНС, Госуслуги и заказным письмом.
Если в течение шести месяцев оплата не поступит, налоговая примет решение о взыскании, и дело перейдет приставам для внесудебного взыскания.
Взыскание будет производиться с банковских счетов, электронных кошельков, вкладов в драгоценных металлах и цифровых рублях. Если на счетах нет средств, долг взыщут за счет имущества гражданина – автомобиля, квартиры или земельного участка. Закон запрещает взыскивать задолженность с социальных выплат и ограничивает сумму взыскания половиной поступлений на счет.
«Если гражданин подаст жалобу или заявление в свободной форме в течение 30 рабочих дней до принятия решения о взыскании долга или в течение 14 дней после, пока жалоба будет рассматриваться, процедура приостановится. В таком случае решение уже будет приниматься в зале суда», – пояснил юрист.
