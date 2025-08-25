Юрист рассказала о возможности повысить алименты на ребенка

Юрист Кузьминова рассказала о возможности взыскать допрасходы на ребенка

Tекст: Ирма Каплан

«Увеличения алиментов можно добиться путем взыскания дополнительных расходов на ребенка, в том числе, если ребенок с получателем алиментов после расторжения брака живут в съемном жилье, а плательщик алиментов добровольно не участвует в этих расходах, выплачивая минимальные алименты, которых не хватит на оплату аренды квартиры», – рассказала она РИА «Новости».

В соответствии со статьей 86 Семейного кодекса России, необходимость взыскания дополнительных расходов появляется при отсутствии постоянного жилья, а сумма выплаты обычно устанавливается фиксировано на каждый месяц с обязательной индексацией.

Кузьминова отметила, что подобные выплаты могут назначаться и в других ситуациях, например при необходимости оплаты медицинских процедур или протезирования ребенка, когда выплаты бывают разовыми – компенсацией за уже понесенные расходы.

Юрист добавила, что взыскать дополнительные суммы можно и на оплату учебных и спортивных секций. Для этого необходимо вначале направить обращение второму родителю в письменной форме, в том числе через мессенджеры, а в случае отказа или отсутствия ответа – обращаться в суд по месту жительства истца или ответчика.

Кузьминова подчеркнула, что такие иски помогают поддерживать баланс обязательств между родителями и защищают права ребенка согласно статье 61 Семейного кодекса.

Напомним, с конца мая 2025 года в стране начал работать открытый реестр злостных неплательщиков алиментов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, крупные долги по алиментам в Москве должники погасили после предупреждения о возможном аресте автотранспорта, суммы выплат превысили 21 и 17 млн рублей, сообщили в ФССП России.

