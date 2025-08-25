Юрист рассказала о возможности повысить алименты на ребенка

Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?10 комментариев
Юрист Кузьминова рассказала о возможности взыскать допрасходы на ребенка
Получатели алиментов вправе требовать на ребенка средства для дополнительных расходов, включая аренду, лечение или посещение спортивных секций, когда алиментов недостаточно, рассказала адвокат, управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова.
«Увеличения алиментов можно добиться путем взыскания дополнительных расходов на ребенка, в том числе, если ребенок с получателем алиментов после расторжения брака живут в съемном жилье, а плательщик алиментов добровольно не участвует в этих расходах, выплачивая минимальные алименты, которых не хватит на оплату аренды квартиры», – рассказала она РИА «Новости».
В соответствии со статьей 86 Семейного кодекса России, необходимость взыскания дополнительных расходов появляется при отсутствии постоянного жилья, а сумма выплаты обычно устанавливается фиксировано на каждый месяц с обязательной индексацией.
Кузьминова отметила, что подобные выплаты могут назначаться и в других ситуациях, например при необходимости оплаты медицинских процедур или протезирования ребенка, когда выплаты бывают разовыми – компенсацией за уже понесенные расходы.
Юрист добавила, что взыскать дополнительные суммы можно и на оплату учебных и спортивных секций. Для этого необходимо вначале направить обращение второму родителю в письменной форме, в том числе через мессенджеры, а в случае отказа или отсутствия ответа – обращаться в суд по месту жительства истца или ответчика.
Кузьминова подчеркнула, что такие иски помогают поддерживать баланс обязательств между родителями и защищают права ребенка согласно статье 61 Семейного кодекса.
Напомним, с конца мая 2025 года в стране начал работать открытый реестр злостных неплательщиков алиментов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, крупные долги по алиментам в Москве должники погасили после предупреждения о возможном аресте автотранспорта, суммы выплат превысили 21 и 17 млн рублей, сообщили в ФССП России.
Работающие родители двоих и более детей с 2026 года могут рассчитывать на
возврат части подоходного налога при соблюдении ряда условий, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов.