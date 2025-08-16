Профессор Виноградов сообщил о новой выплате многодетным родителям

Tекст: Ирма Каплан

По словам Виноградова, с 2026 года работающие родители двух и более несовершеннолетних детей смогут подать заявление на ежегодную выплату, представляющую собой возврат части уплаченного ими за предыдущий год налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Такая поддержка полагается семьям, где дети не достигли 18 лет, либо 23 лет при очной форме обучения, а родители за предыдущий год заплатили НДФЛ, не имеют задолженности по алиментам и среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на душу населения по региону проживания, рассказал профессор агентству «Прайм».

Размер выплаты рассчитывается как разница между исчисленным НДФЛ по ставке 13% и тем же налогом по ставке 6%. Например, если доход семьи за год составил 900 тыс. рублей, то с него исчисленный НДФЛ – 117 тыс. рублей, а по ставке 6% – 54 тыс. рублей. В таком случае сумма выплаты составит 63 тыс. рублей.

Оформить выплату можно будет через Социальный фонд России по месту жительства, подав заявление лично, через МФЦ или на портале госуслуг с 1 июня по 1 октября каждого года. Впервые воспользоваться этой мерой поддержки можно будет в период с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Получение выплаты не будет влиять на определение права граждан на другие меры социальной поддержки, которые могут зависеть от дохода семьи.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России решили вдвое сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал. Также глава правительства Михаил Мишустин поручил упростить оформление отпуска по уходу за ребенком.



