Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.2 комментария
Мишустин поручил упростить оформление отпуска по уходу за ребенком
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству рассмотреть меры, которые упрощают порядок оформления отпуска по уходу за ребенком.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству труда до 1 декабря рассмотреть предложения Совета Федерации по упрощению порядка подачи заявления на отпуск по уходу за ребенком, следует из поручения на сайте правительства.
Кроме того, до 1 октября Минтруд должен проработать предложения сенаторов по реализации семейной и демографической политики, а также поддержке многодетных семей до 2036 года. Ожидается, что это позволит повысить доступность мер поддержки для родителей и упростить административные процедуры.
Также Мишустин поручил Минсельхозу и Минпромторгу изучить возможность совершенствования регулирования рынка детского питания. Ведомствам предстоит рассмотреть предложения по введению маркировки детских продуктов и их компонентов. Планируется, что эта работа будет завершена к 1 ноября.
Ранее президент Владимир Путин дал поручение доработать закон, который позволит включать в страховой стаж отпуска по уходу за пятым и последующими детьми.