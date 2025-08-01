Мишустин поручил упростить оформление отпуска по уходу за ребенком

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству труда до 1 декабря рассмотреть предложения Совета Федерации по упрощению порядка подачи заявления на отпуск по уходу за ребенком, следует из поручения на сайте правительства.

Кроме того, до 1 октября Минтруд должен проработать предложения сенаторов по реализации семейной и демографической политики, а также поддержке многодетных семей до 2036 года. Ожидается, что это позволит повысить доступность мер поддержки для родителей и упростить административные процедуры.

Также Мишустин поручил Минсельхозу и Минпромторгу изучить возможность совершенствования регулирования рынка детского питания. Ведомствам предстоит рассмотреть предложения по введению маркировки детских продуктов и их компонентов. Планируется, что эта работа будет завершена к 1 ноября.

Ранее президент Владимир Путин дал поручение доработать закон, который позволит включать в страховой стаж отпуска по уходу за пятым и последующими детьми.

