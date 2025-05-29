Путин поручил завершить работу над зачетом в стаж отпусков по уходу за детьми

Tекст: Дарья Григоренко

С такой инициативой президент выступил на встрече с многодетными семьями. Одна из матерей десятерых детей рассказала, что сейчас по закону в страховой стаж засчитывается не более шести лет отпуска по уходу за ребенком, то есть только за четверых детей, передает ТАСС.

Путин заявил: «Вот, что касается зачета при начислении стажа, мы обязательно посмотрим на это». Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться этим вопросом.

Голикова сообщила, что законопроект о включении в стаж периодов отпусков по уходу за пятым и последующими детьми в ближайшее время внесут в Госдуму. «Надо просто довести это до конца. Я уверен, что депутаты отреагируют положительно, надо просто довести до конца, чтобы это нигде не затерялось, чтобы была поставлена точка в этой работе», – резюмировал глава государства.

Напомним, в четверг Путин начал онлайн-встречу с многодетными семьями и матерями-героинями. В ходе встречи глава государства поздравил россиян с наступающим Днем защиты детей.