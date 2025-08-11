В России решили вдвое сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Мишустин пообещал вдвое сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Tекст: Дарья Григоренко

«Чтобы получить средства маткапитала можно было бы быстрее и проще, здесь мы вдвое сократим период рассмотрения заявления о его использовании с десяти до пяти рабочих дней», – подчеркнул Мишустин. Также он добавил, что срок обработки дополнительных документов по заявке сократится с 20 до 12 дней, передает ТАСС.

Премьер отметил, что такие изменения направлены на то, чтобы у родителей было больше времени для семьи, а не на оформление бумаг. Сейчас размер материнского капитала составляет 690 тыс. 266 рублей за первого ребенка и еще 221 тыс. 895 рублей за второго. Если семья воспитывает двоих детей сразу, выплата составит 912 тыс. 162 рублей.

В июле в Минтруде сообщили об обсуждении возможных изменений программы маткапитала, чтобы стимулировать появление большего числа детей и поддерживать многодетные семьи в нынешних демографических условиях.

Ранее министр труда России Антон Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным представил информацию о расширении мер поддержки семей, а также о запуске новой ежегодной налоговой выплаты для работающих родителей с 2026 года.