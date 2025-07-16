Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.0 комментариев
Минтруд заявил о планах модернизировать маткапитал ради роста рождаемости
Власти обсуждают возможные изменения программы маткапитала, чтобы стимулировать появление большего числа детей и поддерживать многодетные семьи в нынешних демографических условиях.
Министерство труда и социальной защиты прорабатывает вопрос модернизации материнского капитала для стимулирования роста рождаемости, передает ТАСС. Глава ведомства Антон Котяков сообщил об этом во время правительственного часа в Государственной думе.
По его словам, в условиях нынешней демографической ситуации важно направлять все меры поддержки на стимулирование многодетности, включая материнский капитал. «В текущей демографической ситуации необходимо нацеливать все меры поддержки детей на стимулирование многодетности, в том числе и материнский капитал. По поручению президента прорабатываем вопрос модернизации этой ключевой демографической меры с тем, чтобы она работала именно на новые рождения», – заявил Котяков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следственные органы обвинили более 100 россиян в мошенничестве с материнским капиталом.