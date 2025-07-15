Свыше 100 россиян обвинили в мошенничестве с маткапиталом

Tекст: Алексей Дегтярев

В качестве обвиняемых проходят 109 граждан из Ставропольского и Краснодарского краев, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской республик, Ростовской и Московской областей, указала Волк в своем Telegram-канале.

По данным следствия, преступная схема существовала с 2017 года. Трое организаторов привлекли к ней сотрудников кредитных кооперативов, риелторов, а также муниципальных и МФЦ-работников. Одни участники схемы находили граждан, желающих обналичить сертификаты на маткапитал, другие оформляли фиктивные договоры на строительство жилья.

На основании представленных документов через подконтрольные кредитно-потребительские кооперативы злоумышленники получали наличные деньги. Часть суммы выплачивалась держателям сертификатов в качестве вознаграждения, а остальную прибыль делили между собой. Всего обвиняемые получили более 75 млн рублей.

В рамках расследования было проведено более 130 экспертиз.

В 2019 году отделение Пенсионного фонда в Пермском крае через суд потребовало от семьи вернуть материнский капитал, так как 36-летняя мать двоих детей продала жилье, на приобретение которого были потрачены деньги.