Перевозчик в Крым анонсировал запуск еще одного скорого поезда
Железнодорожный оператор поездов в сообщении с Крымским полуостровом и материковой частью РФ планирует сделать еще один скорый поезд по аналогии со своим флагманским экспрессом и ввести его в расписание следующим летом, сообщил гендиректор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.
Ганов в интервью РИА «Новости» сообщил, что перевозчик собирается запустить еще один скорый поезд по маршруту между Москвой и Крымом следующим летом. По его словам, совместно с РЖД прорабатывается задача ускорения рейсов.
Ганов подчеркнул: «Мы хотим сделать еще один поезд. Быстрый, как наш флагманский 28 поезд Москва – Симферополь… И планируем, что к следующему летнему сезону расписание следования одного из наших поездов с высоким уровнем сервиса, соединяющих Москву с Крымским полуостровом, будет скорректировано, и он будет находиться в пути почти столько же времени, что и 28 поезд».
Флагманский двухэтажный поезд №28М «Таврия Экспресс» курсирует между Москвой и Симферополем ежедневно, отличается высоким спросом благодаря высокому сервису и минимальному времени в пути. Ганов отметил, что популярность этого поезда говорит о востребованности еще одного аналогичного скорого состава.
«Гранд Сервис Экспресс» остается единственным железнодорожным оператором, доставляющим пассажиров на Крымский полуостров с материка с 2019 года; компания также создала проект поезда-отеля «Гранд Экспресс» на маршруте Москва – Петербург.
