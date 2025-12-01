Перевозчик в Крым анонсировал запуск еще одного скорого поезда

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ганов в интервью РИА «Новости» сообщил, что перевозчик собирается запустить еще один скорый поезд по маршруту между Москвой и Крымом следующим летом. По его словам, совместно с РЖД прорабатывается задача ускорения рейсов.

Ганов подчеркнул: «Мы хотим сделать еще один поезд. Быстрый, как наш флагманский 28 поезд Москва – Симферополь… И планируем, что к следующему летнему сезону расписание следования одного из наших поездов с высоким уровнем сервиса, соединяющих Москву с Крымским полуостровом, будет скорректировано, и он будет находиться в пути почти столько же времени, что и 28 поезд».

Флагманский двухэтажный поезд №28М «Таврия Экспресс» курсирует между Москвой и Симферополем ежедневно, отличается высоким спросом благодаря высокому сервису и минимальному времени в пути. Ганов отметил, что популярность этого поезда говорит о востребованности еще одного аналогичного скорого состава.

«Гранд Сервис Экспресс» остается единственным железнодорожным оператором, доставляющим пассажиров на Крымский полуостров с материка с 2019 года; компания также создала проект поезда-отеля «Гранд Экспресс» на маршруте Москва – Петербург.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму из-за происшествия задержались поезда. Железнодорожное сообщение с полуостровом вернулось к нормальному расписанию после ЧП в Феодосии. На пути в Крым ранее задержались восемь поездов «Таврия».