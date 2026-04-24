Депутат «Хезболлы» раскритиковал продление перемирия между Ливаном и Израилем
Продление режима прекращения огня между Ливаном и Израилем на три недели не имеет смысла, если при этом продолжаются израильские атаки, заявил депутат от движения «Хезболла» Али Файяд.
«Прекращение огня теряет всякий смысл, если Израиль продолжает враждебные действия – убийства, обстрелы и разрушение приграничных ливанских населенных пунктов», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».
По мнению Файяда, инициатива перемирия нацелена на навязывание Ливану новой реальности, при которой только Бейрут должен соблюдать прекращение огня, а израильская сторона никаких обязательств не берет. Депутат считает, что такой подход фактически используется как прикрытие для продвижения прямых переговоров при посредничестве США.
Файяд заявил, что «Хезболла» категорически не согласна с подобной формулой и будет ей противостоять. Любое нападение Израиля на объекты в Ливане, по его словам, дает движению право на ответные действия в зависимости от ситуации на месте.
Он также добавил, что перемирие будет иметь смысл только в случае вывода израильских сил с ливанской территории. В противном случае, отметил Файяд, ливанцы сохраняют право на сопротивление для восстановления полного суверенитета страны.
Агентство Reuters сообщало, что власти Ливана рассматривают возможность продления перемирия с Израилем и настаивают на новых условиях для дальнейших переговоров.
Напомним, 17 апреля начало действовать десятидневное перемирие в Ливане.