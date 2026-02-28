  • Новость часаИран нанес удар по 14 военным базам США на Ближнем Востоке
    США в войне с Ираном пошли ва-банк
    Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран
    Военный эксперт объяснил точность попаданий Ирана по базам США
    Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот
    Иранские военные поразили корабль ВМС США ракетами
    WSJ: Базы США подверглись небывалой одновременной атаке
    Иран применил гиперзвуковую ракету «Фаттах» против США и Израиля
    Захарова представила ситуацию с базой НАТО на Азове
    Правительственный борт вылетел из Израиля и кружит над Средиземным морем
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете

    35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    28 февраля 2026, 19:11 • Новости дня

    «Локомотив» в меньшинстве обыграл «Пари НН» в матче РПЛ

    «Локомотив» победил «Пари НН» и продлил беспроигрышную серию до пяти матчей

    Tекст: Мария Иванова

    Столичный «Локомотив» на «РЖД-Арене» одержал трудную победу над «Пари НН» 2:1, выстояв в меньшинстве после удаления Александра Руденко.

    Встреча 19-го тура на «РЖД-Арене» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, передает ТАСС. Счет открыл Дмитрий Воробьев, а победный гол во второй половине игры забил Лукас Фассон.

    Гости смогли ответить лишь точным ударом Олакунле Олусегуна с пенальти. Москвичи доигрывали матч вдесятером, так как перед перерывом две желтые карточки получил форвард Александр Руденко.

    Благодаря этой победе столичный клуб набрал 40 очков и сохранил третье место в таблице. Беспроигрышная серия команды достигла пяти матчей, из которых четыре завершились победой.

    В следующем туре девятого марта «Локомотив» примет грозненский «Ахмат». Нижегородцы, занимающие 15-ю строчку с 14 очками, седьмого марта сыграют дома с «Сочи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Локомотив» в матче 12-го тура РПЛ разгромил ЦСКА и возглавил турнирную таблицу. Ранее железнодорожники благодаря дублю Алексея Батракова победили «Краснодар».

    28 февраля 2026, 14:39 • Новости дня
    Слуцкий потребовал отменить комиссии при переводах в фонды СВО

    Глава ЛДПР Слуцкий потребовал отменить комиссии при переводах в фонды СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запретить взимание комиссий с переводов граждан в фонды поддержки участников спецоперации, отметив массовость жалоб.

    В партию ЛДПР поступает большое количество жалоб на взимание комиссий при переводах в фонды поддержки участников специальной военной операции, передает ТАСС.

    Леонид Слуцкий подчеркнул, что даже небольшие комиссионные при массовых платежах превращаются в значительные суммы, которые могли бы быть использованы на помощь военнослужащим.

    «ЛДПР требует законодательно запретить взимать комиссию с таких платежей», – заявил Слуцкий.

    В ближайшее время партия намерена обратиться к Центробанку с предложением об изменениях, чтобы исключить комиссии при таких переводах.

    27 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    Дмитриев: Журналисту пришлось прервать Зеленского во время заявления о ядерном оружии
    Дмитриев: Журналисту пришлось прервать Зеленского во время заявления о ядерном оружии
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимиру Зеленскому не дали договорить о возможности получения ядерного оружия, когда его срочно прервал британский журналист во время интервью, сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Как передает РИА «Новости», спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на эпизод из интервью Владимира Зеленского Sky News. Дмитриев отметил в соцсети X, что британский репортер срочно прервал президента Украины, чтобы тот не сделал заявление о готовности принять ядерное или «грязное» оружие.

    В интервью Зеленский заявил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Британии. По мнению Дмитриева, прерывание интервью связано с тем, что репортер попытался не дать Зеленскому полностью озвучить опасную инициативу.

    Дмитриев подчеркнул, что подобные заявления могут привести к серьезным международным последствиям и требуют внимания мирового сообщества.

    Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция собираются передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. При этом все должно выглядеть так, как будто Украина сама разработала ядерное оружие.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала возможность европейских стран передать Украине готовый ядерный боезаряд и связанные с этим последствия.

    28 февраля 2026, 19:21 • Видео
    ЕС борется с Россией за роль третьей силы

    «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    27 февраля 2026, 20:00 • Новости дня
    Bloomberg: Сооснователь «Яндекса» Волож отказался от гражданства России
    Bloomberg: Сооснователь «Яндекса» Волож отказался от гражданства России
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож отказался от российского гражданства и планирует сосредоточиться на развитии международной компании Nebius Group с капитализацией около 25 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

    Аркадий Волож, сооснователь «Яндекса», перестал быть гражданином России, передает РБК со ссылкой на Bloomberg. На этой неделе предпринимателю было подтверждено прекращение гражданства. Согласно источнику агентства, теперь Волож намерен развивать свою голландскую компанию Nebius Group N.V.

    У миллиардера остался израильский паспорт, а состояние предпринимателя оценивается в 3,3 млрд долларов по данным Bloomberg Billionaires Index. Рыночная капитализация Nebius выросла почти втрое за последний год и достигла около 25 млрд долларов. Семья Воложа владеет примерно 13% компании.

    Nebius Group раньше была нидерландской Yandex N.V. В 2024 году компания разделила российские и международные активы: российские перешли к Яндексу, а международные остались за Yandex N.V., которая позже сменила название на Nebius Group.

    Ранее Аркадий Волож заявил, что продажа российской части «Яндекса» и его отъезд были похожи на библейский исход из Египта.

    Напомним, Волож был исключен из антироссийского списка Европейского союза. Сообщалось, что бизнесмен занимается поддержкой российских инженеров, покинувших страну.

    28 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    В Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы
    В Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы
    @ Jiang Chunmei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Очевидцы сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае в ОАЭ, а также об эвакуации самого высокого в мире небоскреба «Бурдж-Халифа».

    Сообщения о громких взрывах в двух крупнейших городах ОАЭ распространило агентство Reuters. В частности, свидетели в Абу-Даби и Дубае отмечали сильные звуки, похожие на взрывы, после новостей о возможных ударах США и Израиля по территории Ирана и реакции Тегерана.

    Одна из жительниц района Jebel Ali в Дубае рассказала агентству РИА «Новости», что «видела и слышала, как упала ракета вдалеке». Другой собеседник агентства сообщил, что «звук был единичный и довольно продолжительный».

    По сообщениям российских туристов в соцсетях, в Дубае началась эвакуация небоскреба «Бурдж-Халифа». Официальной информации о пострадавших на данный момент нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. А высокопоставленный источник в Иране заявил, что для Тегерана не будет красных линий при возможных ударах по Израилю. Он добавил, что Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    Ранее Командование Корпуса стражей исламской революции сообщило, что Израиль ошибся в расчетах, атаковав Иран.

    28 февраля 2026, 17:43 • Новости дня
    Иранские военные поразили корабль ВМС США ракетами
    Иранские военные поразили корабль ВМС США ракетами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морские силы КСИР Ирана нанесли удар по вспомогательному американскому кораблю, оснащенному крылатыми ракетами Tomahawk, серьезно повредив судно.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковали вспомогательный корабль ВМС США, который был носителем крылатых ракет Tomahawk.

    Согласно заявлению агентства Mehr, корабль получил серьезные повреждения в результате ракетного удара со стороны ВМС КСИР, передает ТАСС.

    Также отмечено, что другие морские ресурсы ВМС США впредь будут находиться в зоне досягаемости ракет и беспилотников КСИР.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Власти Ирана заявили о готовности к долгосрочному ответу на атаки, отметив отсутствие «красных линий» для Тегерана.

    Кроме того, Тегеран пообещал применить более мощные и ранее не использовавшиеся ракеты по американским базам.

    28 февраля 2026, 10:31 • Новости дня
    Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по Белоруссии
    Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по Белоруссии
    @ Jose Colon/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Киеве одобрили возможность нанесения ударов по территории Белоруссии.

    Подоляк заявил в интервью порталу Delfi, что в Киеве одобрили возможность нанесения ударов по территории Белоруссии, передает РИА «Новости».

    По словам Подоляка, Владимир Зеленский сообщил, что при возможности ВСУ будут уничтожать цели на территории соседней страны, используя при этом, например, беспилотные летательные аппараты.

    Подоляк отметил: «Что касается инструментов наведения, например, (БПЛА), (Зеленский) дал ответ, что при возможности будем уничтожать». Однако советник не уточнил, какую реакцию Киев ожидает от Минска на подобные действия.

    В тот же день Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в декабре называл украинское руководство агрессивным и непредсказуемым, отмечая, что обстановка вокруг Белоруссии «стабильно напряженная».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава и Киев пытались сорвать размещение ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. В Минске назвали безумием планы Лондона по отправке своих войск на Украину. Зеленский заявил, что у него есть свидетели разговора с «извинениями Лукашенко».

    28 февраля 2026, 11:42 • Новости дня
    КСИР заявил о просчете Израиля при атаке на Иран
    КСИР заявил о просчете Израиля при атаке на Иран
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль «ошибся в расчетах», атаковав Иран, заявило РИА Новости командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).

    Израиль «ошибся в расчетах», атаковав Иран, передает РИА Новости со ссылкой на командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Представитель военного руководства страны заявил: «Атаковав Иран, Израиль ошибся в расчетах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль заявил о нанесении превентивного удара по Ирану. Израиль закрыл небо после атаки на Иран. В Тегеране произошла серия взрывов после ударов Израиля.

    28 февраля 2026, 15:56 • Новости дня
    WSJ: Базы США подверглись небывалой одновременной атаке

    WSJ: США впервые столкнулись с таким масштабом атак на зарубежные базы

    WSJ: Базы США подверглись небывалой одновременной атаке
    @ REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон заявил о беспрецедентном по масштабу залпе ракет и дронов по американским базам на Ближнем Востоке после удара США и Израиля по Ирану.

    Вашингтон впервые столкнулся с таким количеством одновременных атак на свои зарубежные объекты, сообщает The Wall Street Journal.

    Чиновник из США заявил изданию: «Вашингтон никогда раньше не имел дела с подобным масштабом одновременных ударов по американским военным базам за рубежом». При этом он добавил, что американские военные были готовы к атакам.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, исходящих от иранской стороны.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».

    28 февраля 2026, 12:25 • Новости дня
    Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот

    Эксперт Наумов: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот

    Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    После атаки США и Израиля на Иран может начаться госпереворот, если часть элиты страны заранее вышли на тайные переговоры с Вашингтоном, отметил эксперт РСМД Алексей Наумов.

    «Полагаю, американцы и израильтяне попытаются в течение нескольких дней уничтожить максимальное количество военных, ядерных и политических объектов.

    Далее – развилка. Если протестующие выйдут на улицу и начнут погромы и попытки переворота, их поддержат. Если нет – боевые действия приостановят, и Трамп скажет Ирану: «Ну что, заключим ядерную сделку или будем продолжать?», – отметил эксперт в своем Telegram-канале.

    «Протестующие при этом, полагаю, могут выйти только в том случае, если этого потребует часть элиты – если эта часть элиты заранее вышла на тайные переговоры с США и договорилась о попытке госпереворота», – подчеркнул он.

    «В ином случае мы увидим хотя бы временное сплочение вокруг флага – протесты это одно дело, но если ваши претензии к власти с вами разделяет внешний агрессор, это слегка меняет картину», – полагает Наумов/

    Ранее политолог Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» отметил, что президент США Дональд Трамп в войне с Ираном готов к потерям.

    В субботу президент США Дональд Трамп выразил надежду на смену власти в Иране и призвал население действовать после завершения военной операции.

    Ранее министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану в субботу. Президент США Дональд Трамп также объявил о начале крупной военной операции против Ирана.

    28 февраля 2026, 10:50 • Новости дня
    Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана
    Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана
    @ Kenny Holston/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана с целью защиты американских граждан от угроз со стороны иранских властей.

    Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, передает РИА «Новости». В своем видеообращении Трамп заявил: «Некоторое время назад вооруженные силы Соединенных Штатов начали крупные боевые операции в Иране».

    Американский лидер подчеркнул, что главной целью боевых действий является защита граждан США путем устранения угроз, исходящих от иранских властей. Он отметил, что Соединённые Штаты стремятся ликвидировать непосредственную опасность для своей страны со стороны Ирана.

    Кроме того, Трамп вновь подтвердил: Вашингтон не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Он напомнил, что это было приоритетом его администрации и останется неизменной позицией США.

    Между тем, ранее Центральное командование ВС США отказалось давать комментарии относительно возможного участия американских сил в авиаударах по территории Ирана. Однако посольство США в Катаре перевело персонал в режим укрытия.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.


    28 февраля 2026, 09:43 • Новости дня
    Израиль нанес удар по Ирану

    Израиль заявил о нанесении превентивного удара по Ирану

    Израиль нанес удар по Ирану
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    О нанесении удара по Ирану объявило министерство обороны Израиля. На фоне «превентивного удара» по Ирану вся территория Израиля переведена в режим особого чрезвычайного положения из-за ожидаемых ракетных атак.

    О проведении военной операции заявило оборонное ведомство страны, передает РИА «Новости». В официальном сообщении для прессы подчеркивается: «Израиль нанес превентивный удар по Ирану с целью устранения угроз для страны».

    В министерстве также отметили высокую вероятность ответной реакции со стороны Тегерана. Военные ожидают возможную атаку с применением ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов.

    На фоне эскалации конфликта глава ведомства Исраэль Кац воспользовался своими полномочиями в рамках закона о гражданской обороне. Он подписал специальный приказ, который вводит на всей территории государства особое чрезвычайное положение.

    Напомним, утром в субботу в центральной части Тегерана прогремели три взрыва.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал всех немедленно эвакуироваться из Тегерана.

    Глава МИД Омана объявил об отмене переговоров Ирана и США.

    Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли превентивный удар по иранской территории.

    27 февраля 2026, 20:08 • Новости дня
    Венгрия и Сербия объявили о создании нефтепродуктопровода в обход Украины
    Венгрия и Сербия объявили о создании нефтепродуктопровода в обход Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгрия и Сербия договорились о строительстве нефтепродуктопровода для транспортировки полуфабрикатов бензина и дизельного топлива в условиях энергетического давления со стороны Украины.

    Венгрия и Сербия договорились построить новый нефтепродуктопровод для поставок бензина и дизельного топлива. Как отметил после переговоров в Белграде министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, этот проект дополняет уже сооружаемый нефтепровод между двумя странами. Ожидается, что оба объекта будут сданы в эксплуатацию в 2027-2028 годах, сообщает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что новая инфраструктура позволит быстрее транспортировать полуфабрикаты нефтепродуктов, что повысит надежность поставок топлива для Венгрии и Сербии. По его словам, рынки нефти, бензина и дизельного топлива Венгрии, Сербии и Словакии будут работать скоординированно, что «сделает нас гораздо более устойчивыми к шантажу украинского типа».

    Министр также напомнил, что в период санкций США против сербской компании NIS, венгерская компания MOL удвоила поставки топлива в Сербию. Теперь NIS, по его словам, готова в марте поставить 25 тыс. тонн дизельного топлива в Венгрию, чтобы повысить безопасность энергоснабжения страны. Сийярто заявил, что благодаря данным мерам страны смогут предотвратить возможные кризисы в поставках нефти и попытки вмешательства во внутренние процессы Венгрии со стороны Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия приняла решение использовать стратегические резервы нефти после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» на фоне действий Украины. Ранее власти Венгрии и Сербии обсудили ускорение подготовки к строительству нового нефтепровода для повышения стабильности поставок энергоресурсов.

    Также венгерская и словацкая стороны смогли поднять мощность газопровода между странами для увеличения поставок газа в обход Украины.

    28 февраля 2026, 10:44 • Новости дня
    Reuters: Иран нанесет сокрушительный ответный удар по Израилю
    Reuters: Иран нанесет сокрушительный ответный удар по Израилю
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские власти начали подготовку к масштабному военному ответу после атак на Тегеран и другие города.

    Иран готовится к нанесению сокрушительного удара в ответ на атаку Израиля, к которой, как предполагается, присоединились США, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Израиль закрыл воздушное пространство после атаки. В Тегеране после ударов Израиля прогремела серия взрывов.

    27 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»

    Снявшаяся в кино снайперша ВСУ Васильченко уничтожена российскими военными в зоне СВО

    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские бойцы уничтожили 31-летнюю снайпершу ВСУ Ангелину Васильченко, известную по съемкам в пропагандистском кино об «амазонках».

    О гибели 31-летней военнослужащей снайперского батальона противника сообщает канал 360 со ссылкой на Military Theme Z. Ангелина Васильченко была ликвидирована при выполнении боевого задания 20 февраля.

    Уроженка Луганска принимала участие в боевых действиях на стороне украинской армии с 2021 года. Похороны уничтоженной снайперши уже состоялись в селе Чумаки Днепропетровской области.

    Васильченко получила медийную известность как одна из героинь пропагандистского фильма, повествующего об «украинских амазонках».

    Ранее снайперша-наемник была ликвидирована при штурме Дзержинска в ДНР.

    До этого ВС России ликвидировали снайпера ВСУ Екатерину Шинкаренко с позывным «Виски».

    Под Волчанском российские военные уничтожили шестнадцатилетнюю девушку-снайпера украинской армии.

    28 февраля 2026, 11:59 • Новости дня
    В Москве запретили песню за унижение российских военных

    Суд признал экстремистским кавер на песню «Сигма бой» группы «Настоящие русские»

    В Москве запретили песню за унижение российских военных
    @ Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Музыкальный кавер на песню «Сигма бой» признан экстремистским материалом и запрещен в России из-за унижения достоинства российских военных, участвующих в СВО.

    Московский городской суд вынес решение о признании экстремистским кавера на трек «Сигма бой» по иску военной прокуратуры, передает ТАСС.

    Согласно материалам дела, аудиозапись теперь запрещена к распространению на территории страны.

    «Признать экстремистским информационный материал и ограничить доступ к аудиозаписи (песне) исполнителя «Настоящие русские» с наименованием «<…> сигма бой», продолжительностью около 02 минут 34 секунд», – говорится в судебном постановлении.

    Эксперты обнаружили в тексте лингвистические признаки унижения человеческого достоинства. Содержание трека направлено на возбуждение ненависти к русским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО.

    Ранее городской суд Петербурга признал экстремистским материалом трек группы «Порнофильмы».

