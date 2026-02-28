«Локомотив» в меньшинстве обыграл «Пари НН» в матче РПЛ

«Локомотив» победил «Пари НН» и продлил беспроигрышную серию до пяти матчей

Tекст: Мария Иванова

Встреча 19-го тура на «РЖД-Арене» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, передает ТАСС. Счет открыл Дмитрий Воробьев, а победный гол во второй половине игры забил Лукас Фассон.

Гости смогли ответить лишь точным ударом Олакунле Олусегуна с пенальти. Москвичи доигрывали матч вдесятером, так как перед перерывом две желтые карточки получил форвард Александр Руденко.

Благодаря этой победе столичный клуб набрал 40 очков и сохранил третье место в таблице. Беспроигрышная серия команды достигла пяти матчей, из которых четыре завершились победой.

В следующем туре девятого марта «Локомотив» примет грозненский «Ахмат». Нижегородцы, занимающие 15-ю строчку с 14 очками, седьмого марта сыграют дома с «Сочи».

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Локомотив» в матче 12-го тура РПЛ разгромил ЦСКА и возглавил турнирную таблицу. Ранее железнодорожники благодаря дублю Алексея Батракова победили «Краснодар».