Дубль Батракова принес победу «Локомотиву» в матче с «Краснодаром»

«Локомотив» победил «Краснодар» благодаря двум голам Батракова

Tекст: Мария Иванова

Футболисты «Локомотива» одержали победу над «Краснодаром» в матче второго тура Российской премьер-лиги, передает ТАСС. Встреча прошла на стадионе «Озон-Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Оба мяча в составе «Локомотива» забил Алексей Батраков – на 34-й минуте он реализовал пенальти, а затем оформил дубль на 80-й минуте. Для Батракова этот пенальти стал пятым подряд реализованным в РПЛ, несмотря на то, что вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев ранее отразил пять из шести 11-метровых ударов в высшем дивизионе.

Единственный гол «Краснодара» на четвtртой компенсированной минуте второго тайма провёл Мозес Кобнан, однако сравнять счёт хозяева не смогли. После этого тура «Локомотив» одержал вторую победу подряд, а «Краснодар» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне.

В следующем туре РПЛ «Локомотив» сыграет на выезде против «Пари НН» 2 августа, а 30 июля встретится с ЦСКА в рамках группового этапа Кубка России. «Краснодар» в третьем туре примет московское «Динамо», а 29 июля проведtт матч против самарских «Крыльев Советов» в кубке страны.

Напомним, в субботу московское «Динамо» одержало первую победу в РПЛ под руководством Валерия Карпина, обыграв «Ростов» благодаря дебютному голу Ивана Сергеева.

Московский «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Балтики» в матче РПЛ, завершив игру с двумя удалениями и без забитых голов.

Ранее московский «Спартак» одолел махачкалинское «Динамо» в матче первого тура РПЛ.