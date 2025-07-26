«Динамо» победило «Ростов» в первом матче под руководством Карпина

Tекст: Мария Иванова

Московское «Динамо» одержало первую победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги под руководством нового главного тренера Валерия Карпина, передает ТАСС. Команда обыграла «Ростов» со счетом 1:0 на «ВТБ-Арене» во втором туре чемпионата.

Победный и единственный мяч на 23-й минуте забил Иван Сергеев. Этот гол стал для него дебютным в составе «Динамо». Ранее Карпин на протяжении нескольких лет работал главным тренером «Ростова» – с 2017 по февраль 2025 года.

В предыдущем туре «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой», а «Ростов» уступил «Зениту». Следующий матч «Динамо» проведет 2 августа на выезде против «Краснодара», а 29 июля встретится с «Сочи» в групповом этапе Кубка России. «Ростов» 2 августа примет «Крылья Советов», а 30 июля сыграет с «Спартаком» в кубковом матче.

В субботу московский «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Балтики» в матче РПЛ, завершив игру с двумя удалениями и без забитых голов. Ранее команда из Москвы ранее одержала победу над махачкалинским «Динамо» в первом туре РПЛ.

Московский «Локомотив» начал сезон с уверенной домашней победы над «Сочи», забив три гола в конце второго тайма.