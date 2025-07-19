Московский «Спартак» одолел махачкалинское «Динамо» в матче первого тура РПЛ

Tекст: Ирма Каплан

Московский «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче первого тура Российской премьер-лиги со счетом 1:0, передает ТАСС.

Встреча прошла на «Лукойл-Арене», а победный гол на 37-й минуте забил Маркиньос. Для бразильского нападающего этот мяч стал первым в РПЛ после его перехода в «Спартак» в августе 2024 года.

На 53-й минуте защитник махачкалинцев Мохамед Аззи получил вторую желтую карточку и был удален в поля.

В течение матча судьи четыре раза отменяли взятие ворот хозяев из-за офсайда или нарушения правил в атаке, в том числе голы Кристофера Мартинса, Маркиньоса, Руслана Литвинова и Антона Заболотного.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, футболисты «Локомотива» разгромили «Сочи» в первом туре РПЛ, встреча завершилась со счетом 3:0.



