«Локомотив» разгромил ЦСКА и возглавил таблицу РПЛ

Tекст: Дарья Григоренко

Встреча прошла на домашнем стадионе «Локомотива» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голы в составе железнодорожников забили Алексей Батраков на 17-й минуте, Дмитрий Воробьев в компенсированное время первого тайма и Николай Комличенко на 88-й минуте, передает РИА «Новости».

Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 26 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, который был лидером перед этим туром, опустился на третью строчку, имея в активе 24 очка. Действующий чемпион «Краснодар» располагается на втором месте, также набрав 26 очков.

В следующем туре ЦСКА сыграет 25 октября на своем поле с «Крыльями Советов» из Самары. «Локомотив» 26 октября проведет выездной матч против «Акрона» из Тольятти.

5 октября футболисты ЦСКА одолели «Спартак» на своем поле, забив три мяча в первые двадцать минут и вновь заняв первую строчку РПЛ.