Бывший капитан «Спартака» Джикия перешел в столичный «Локомотив»

Защитник Георгий Джикия вернулся в «Локомотив» на правах свободного агента

Tекст: Мария Иванова

Возвращение опытного футболиста в столичную команду подтвердили представители клуба. Соглашение со спортсменом рассчитано на один соревновательный год, передает РИА «Новости». Игрок пополнил состав железнодорожников без выплаты трансферной стоимости.

В июле 2025 года россиянин отправился в турецкий «Антальяспор». Его договор с зарубежной командой действовал до лета 2027 года. Однако по итогам прошедшего сезона коллектив занял 16-е место в местной Суперлиге и опустился во второй по силе дивизион.

До отъезда за границу последним отечественным клубом защитника были подмосковные «Химки». Ранее он восемь лет выступал за московский «Спартак», где провел 215 матчей и забил пять голов, завоевав все главные национальные трофеи. За сборную России спортсмен отыграл 44 встречи и отличился дважды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года Георгий Джикия перешел в подмосковные «Химки» в статусе свободного агента.

В январе капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов подписал долгосрочный контракт с ЦСКА.

Летом прошлого года Международная федерация футбола сняла с московского «Локомотива» временный запрет на регистрацию новых игроков.