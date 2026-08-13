ЛДПР призвала разработать федеральную программу профилактики детского ожирения

Tекст: Дарья Григоренко

Инициатива направлена на раннее выявление групп риска и создание единого маршрута медицинской помощи, передает Газета.Ru.

«Мы предлагаем создать федеральную программу профилактики детского ожирения: с ранним выявлением групп риска и единым маршрутом медпомощи. А также включить комплексную помощь детям с ожирением в ОМС: консультации педиатра, эндокринолога, диетолога и психолога, обследования, семейные программы коррекции питания», – заявила сопредседатель «Родительского комитета ЛДПР» Дарья Голубева.

Партия также планирует распространить бесплатное горячее питание на учеников средних и старших классов и установить единые стандарты качества школьного меню. Кроме того, предлагается ограничить рекламу вредной продукции и расширить сеть бесплатных детских секций.

По данным Росстата, с 2020 по 2024 год число случаев ожирения у детей до 14 лет выросло на 28%, а у подростков – на 30%. В настоящее время заболеванием страдают 480 тыс. школьников, причем в старших классах этот показатель на 60% выше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав сообщил о росте распространенности детского ожирения в стране.

Кардиохирург Лео Бокерия назвал фастфуд и малоподвижный образ жизни главными причинами избыточного веса у подрастающего поколения.

Для борьбы с заболеванием власти включили хирургическую помощь пациентам с лишним весом в программу ОМС.