Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Новой Сечи, Садков и Могрицы в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Белым Колодезем и Липцами.

При этом ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, бронемашину и три артиллерийских орудия.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты возле Благодатовки, Ольговки, Грушевки и Изюма в Харьковской области и Лозового в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

Потери противника при этом составили до 210 военнослужащих, восемь бронемашин и две станции РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николайполья, Кондратовки, Краматорска, Николаевки и Алексеево-Дружковки в ДНР.

За прошедшие сутки противник потерял более 140 военнослужащих, девять бронемашин и американскую 155-мм гаубицу М777.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии у Новотроицкого, Артема, Грузского, Белозерского, Доброполья в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

Украинские вооруженные формирования при этом потеряли более 350 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.

Утром российская армия продолжила атаки на украинские портовые объекты, уничтожив запасы горюче-смазочных материалов в порту Одессы.