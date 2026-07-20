В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.3 комментария
Потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили порядка 1,4 тыс. военнослужащих
Российские подразделения войск за минувшие сутки продвинулись на всех направлениях спецоперации, при этом потери ВСУ превысили 1,4 тыс. военнослужащих.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Новой Сечи, Садков и Могрицы в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.
А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Белым Колодезем и Липцами.
При этом ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, бронемашину и три артиллерийских орудия.
В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты возле Благодатовки, Ольговки, Грушевки и Изюма в Харьковской области и Лозового в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.
Потери противника при этом составили до 210 военнослужащих, восемь бронемашин и две станции РЭБ.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николайполья, Кондратовки, Краматорска, Николаевки и Алексеево-Дружковки в ДНР.
За прошедшие сутки противник потерял более 140 военнослужащих, девять бронемашин и американскую 155-мм гаубицу М777.
Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии у Новотроицкого, Артема, Грузского, Белозерского, Доброполья в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.
Украинские вооруженные формирования при этом потеряли более 350 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.
Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.
Утром российская армия продолжила атаки на украинские портовые объекты, уничтожив запасы горюче-смазочных материалов в порту Одессы.