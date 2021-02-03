Западные СМИ оценили результаты исследования «Спутника V»

Ведущие зарубежные СМИ обратили внимание на публикацию научным журналом Lancet данных о высокой эффективности российской вакцины «Спутник V» и ее значении для России и мира.

Так, британская газета Independent признала, что широкое применение вакцины в России «задолго до завершения испытаний» породило скептическое отношение со стороны международного научного сообщества. Газета New York Times предположила, что сомнения возникли из-за того, что «Москва объявила о победе в гонке за вакциной», когда «другие вакцины проходили испытания», передает РИА «Новости».

По мнению Wall Street Journal, опубликованные результаты вызывают доверие к возможностям российской науки и медицины и помогают отразить критику, с которой столкнулась Москва из-за быстрой разработки вакцины.

Как пишет испанская Pais, публикация в Lancet, «дала новый импульс» к вакцинации в ответ на изначально скептическое отношение со стороны международного научного сообщества.

Высокую оценку «Спутник V» специалиста по вакцинам из Вистаровского института в Филадельфии Ильдегунд Эртл приводит издание Washington Post: «Хороший профиль безопасности, эффективность более 90% для всех возрастных групп, 100% эффективность против тяжелого течения заболевания или смерти, возможность хранения в холодильнике и низкая стоимость. Что еще нам нужно?»

Как пишет испанское издание Vanguardia, российская вакцина в ближайшие недели может пополнить арсенал ЕС против COVID-19, продемонстрировав безопасность и эффективность в клинических испытаниях с участием почти 20 тыс. человек. Вакцины в ЕС ждет и каталонская газета Periodico: российская вакцина может появиться на территории ЕС, погрязшего в хромающей и проблемной кампании вакцинации населения.

Испанская газета ABC указывает, что ЕС остро нуждается в новых вакцинах: Испания пока вакцинировала лишь чуть более полутора миллионов человек и даже половина из них пока не получила вторую дозу. «Нам нужно действовать быстрее... Но доз в распоряжении Европейского Союза, похоже, недостаточно. Следовательно, ключевым моментом может стать одобрение других вакцин, чтобы стало доступно больше доз. Российский антидот «Спутник V» мог бы стать отличным вариантом», – сообщает ABC.

Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.