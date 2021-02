Мексика зарегистрировала «Спутник V» WSJ: Путин одержал победу в мировой гонке вакцин 3 февраля 2021, 11:52

Фото: Dmitri Lovetsky/POOL/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ходе последнего исследования показала высокий уровень эффективности и безопасности, сделав Москву потенциальным игроком на многомиллиардном рынке вакцин. Результаты предварительного анализа крупномасштабного клинического исследования, опубликованного во вторник в британском медицинском журнале The Lancet, показали, что вакцина «Спутник V» эффективна на 91,6% в профилактике COVID-19 и обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев. Вакцинация обошлась без серьезных побочных эффектов. Также установлено, что вакцина безопасна для пожилых людей, пишет WSJ. Издание пишет, что «признание эффективности «Спутника V» означает победу президента России Владимира Путина в глобальной гонке вакцин, обеспечивает вотум доверия к возможностям российской науки и медицины и опровергает часть критики, с которой столкнулась Москва за ускоренную разработку вакцины и отсутствие опубликованных данных испытаний». Газета обращает внимание, что эффективность «Спутника V» практически равна эффективности вакцины от американской Moderna, американской Pfizer и ее германского партнера BioNTech (91,6% против 95%). В то же время российская вакцина эффективнее, чем разработка британско-шведской компании AstraZeneca, эффективность которой колеблется от 62% до 90%. Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

Вирусолог сказал, когда ждать третью волну коронавируса в России 2 февраля 2021, 14:32

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Третья волна COVID-19 если и наступит, то не этой весной, а только осенью 2021 года, заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн, комментируя предупреждение коллеги о том, что из-за отсутствия коллективного иммунитета заболеваемость коронавирусом может снова вырасти. Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев сообщил, что из-за отсутствия коллективного иммунитета, весной этого года снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией может смениться на ее рост. При этом он надеется, что благодаря вакцинации, третьей волны можно будет избежать. «Сейчас эпидемия начинает снижаться. Это довольно отчетливо заметно с 27 декабря – все время идет не очень быстрый, но постоянный спад эпидемии. В ближайшее время также будет увеличиваться вакцинация. Пока в январе это не очень заметно было, но к весне количество привитых существенно возрастет. Так что даже если третья волна будет, то она будет, скорее всего, отсрочена к осени, а весной мы получим довольно мирное время», – считает Альштейн. Он также отмечает, что если вакцинация будет нарастать должным образом, то Россия достигнет коллективного иммунитета и никакой третьей волны коронавируса вовсе не будет. «Вообще, достичь большого коллективного иммунитета очень сложно, поэтому если будут какие-то издержки и промахи в этом деле, что практически неизбежно, то и небольшое повышение заболеваемости будет. Тем более, что осенью все это обостряется, поэтому не исключено, что именно тогда и стоит ждать третью волну. Но вряд ли она будет значительной», – говорит собеседник. Вирусолог обращает внимание, что даже на кривой (график ежедневной заболеваемости) мировой пандемии COVID-19 с начала текущего года замечен небольшой спад, хотя она непрерывно нарастала с января 2020 года. «Он небольшой, но вполне очевидный. Пандемия сейчас потеряла тенденцию к нарастанию, что является хорошим признаком. Особенно учитывая то, что у нас появились вакцины. Не исключено, что нам вообще удастся избежать третьей волны», – подытожил Альштейн. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России наблюдается тренд на снижение заболеваемости коронавирусом, что можно заметить по осенним показателям. Путин призвал не забывать о том, что соцсети являются бизнесом 2 февраля 2021, 17:29 Текст: Елизавета Булкина

Социальные сети все больше начинают управлять сознанием пользователей, поэтому не следует забывать, что соцсети – в первую очередь бизнес, заявил президент России Владимир Путин. «Эти платформы [соцсетей] – в первую очередь бизнес. Мы никогда не должны об этом забывать. Это извлечение прибыли, и часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит ущерб людям. Эти платформы все больше начинают управлять сознанием. Изучают своего клиента и подбрасывают ему то, что считают нужным. И человек начинает принимать решения, не осознавая того, что им руководят», – передает слова главы государства телеграм-канал «Пул № 3». Ранее Путин поручил разработать проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве и «проект плана мероприятий («дорожной карты») по ее реализации, включающего в себя мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан России и их обучению навыкам информационной безопасности и «цифровой гигиены». Гинцбург обещал защиту от коронавируса на годы после прививки «Спутником V» 2 февраля 2021, 16:32 Текст: Елизавета Булкина

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург надеется, что российская вакцина «Спутник V» будет защищать от коронавируса два года и более. «У нас существует очень большая надежда, подтвержденная уже имеющимися экспериментальными фактами, что продолжительность действия данного вакцинного препарата... будет продолжаться не несколько месяцев и даже не год, а по крайней мере два года и более», – передает его слова РИА «Новости». Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. В Венгрию прибыла первая партия вакцины «Спутник V» 2 февраля 2021, 15:29 Текст: Алексей Дегтярев

В Венгрию доставили первую партию российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. «В эти минуты первая партия российской вакцины прибывает в Венгрию», – сообщил Сийярто в соцсетях, передает ТАСС. Ранее в Чехии заявили, что правительство страны в ближайшее время намерено приступить к переговорам с Венгрией, чтобы обсудить опыт использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Напомним, Венгрия зарегистрировала «Спутник V», страны заключили договор на поставку российской вакцины. Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Некоторым странам Евросоюза не хватает вакцин от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки. В Центре им. Гамалеи предупредили о риске новой волны пандемии в России 2 февраля 2021, 16:03

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Новая волна коронавируса в России может начаться в связи с потеплением, и остановить ее может только массовая вакцинация, заявил ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала «Россия-24». «Некоторая волна в России еще возможна, и сбить ее сможет только массовая вакцинация. Это волна, связанная с потеплением», – передает ело слова ТАСС. По словам эксперта, новая вспышка может произойти в двадцатых числах марта – начале апреля. «К этому времени, надеюсь, должен быть эффект от вакцинации. К этому времени должны быть готовы медицинские службы. К этому надо быть готовыми», – добавил Лисицын.



Он отметил, что отдельные случаи заражения коронавирусом будут наблюдаться еще в конце 2021 - начале 2022 годов. «Но именно отдельные случаи, а не факт эпидемии, если все будет нормально», – резюмировал эксперт. Ранее вирусолог Анатолий Альштейн заявил газете ВЗГЛЯД, что третья волна COVID-19 если и наступит, то не этой весной, а только осенью 2021 года. Президент Аргентины попросил Россию обеспечить снабжение Латинской Америки «Спутником V» 2 февраля 2021, 21:28 Текст: Елизавета Булкина

Президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил вакцину от коронавируса «Спутник V» и попросил Россию гарантировать снабжение Аргентины и всей Латинской Америки российским препаратом, сообщила пресс-служба администрации главы государства. Фернандес подчеркнул, что вакцинация «Спутником V» в Аргентине «демонстрирует отличные результаты и проходит без осложнений». «Президент попросил у своего российского коллеги помощи, чтобы гарантировать снабжение Аргентины и Латинской Америки вакцинами», – передает сообщение президента Аргентины ТАСС. Глава государства заявил, что готов приехать в Россию. «Во время разговора Путин пригласил президента Фернандеса посетить Россию, и глава государства заверил, что он приедет, поскольку отношения между странами играют для него приоритетную роль», – отмечается в сообщении. Фернандес также «попросил у Путина, чтобы Россия поддержала предложение Аргентины» по урегулированию задолженности перед Международным валютным фондом. Напомним, 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря 2020 года. 16 января в Аргентину доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер. Президент Аргентины поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку российской вакцины «Спутник V» в южноамериканскую республику. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». В Минздраве заверили в халяльности вакцины «Спутник V» 2 февраля 2021, 22:22

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Большинство ученых не используют при создании вакцин компоненты свиней. Поэтому можно говорить о халяльности препарата, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. Так он прокомментировал сообщения о том, что вакцину от коронавируса «Спутник V» намерены проверить на соответствие требованиям Ислама. Совет богословов Духовного управления мусульман (ДУМ) России запросил у директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга информацию о составе вакцины «Спутник V» для того чтобы проверить препарат на дозволенность с точки зрения ислама. Таким образом, данная процедура определит халяльна ли данная вакцина. «Нехаляльная вакцина – эта та, которая содержит нехаляльные компоненты, запрещенные в исламе. Но большинство ученых, как утверждают, не используют компоненты свиней. А, значит, препараты – халяльные и кошерные. И основная масса коллег из исламских организаций писали, касательно всех трех вакцин от коронавируса, зарегистрированных на западе», – говорит Козлов. Отметим, что халяльными могут быть признаны те препараты, в которых не содержится спирт и другие запрещенные для мусульман вещества, например, кровь и клетки тканей свиней. Также халяльными не могут считаться лекарства, изготовленные на основе клеток животных, умерщвленных не в соответствии с канонами ислама. Врач подчеркивает, что исламское духовенство не раз говорило о том, что вера в медицину – это одно из основных учений ислама. «В дополнение ко всему, недавнее исследование, проведенное в Великобритании, показало – представители этнических меньшинств в два раза чаще умирают, например, от той же коронавирусной инфекции, чем представители белого населения. Именно поэтому критически важно, чтобы к вакцинации присоединились все», – считает собеседник. Микробиолог также призывает представителей ислама и иудаизма пересмотреть религиозный запрет на компоненты, которые могут использоваться в вакцинах, препаратах и других лекарствах, поскольку от этого зависит жизнь людей. В начале января китайская вакцина Sinovac получила статус халяльной от Совета улемов Индонезии. При этом испытания ее в Бразилии дали лишь 50% эффективности. Макрон допустил использование «Спутника V» во Франции 3 февраля 2021, 10:11

Фото: Jacques Witt/Pool/

ABACAPRESS/Reuters

Текст: Алина Назарова

Франция не может распространять вакцину «Спутник V», пока российский производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы, сказал президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув, что решение об использовании является не политическим, а научным. «Сегодня мы видели публикации, которые указывают на высокую эффективность вакцины «Спутник V». Но мы не можем распространять ее во Франции, пока российский производитель не отправил разрешение о выходе на рынок нашим властям. Это нормально, это вопрос санитарной безопасности», – сказал Макрон, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TF 1. По его словам, как только российский производитель представит разрешение, в короткие сроки европейские органы и национальные власти стран ЕС в независимой манере рассмотрят с научной точки зрения эту вакцину. «И в зависимости от этих результатов и доказательств мы ее утвердим или нет. Надо понимать, что это не политическое решение. Это научное решение», – подчеркнул французский президент. Говоря о российской вакцине, Макрон также сообщил, что несколько недель назад он принял решение отправить научную миссию в Россию, «чтобы была возможность провести переговоры с командами». «Переговоры были позитивными», – добавил он. Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США отметили успехи российской экономики на фоне пандемии 3 февраля 2021, 07:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Российская экономика в 2020 году пережила меньший спад по сравнению с большинством крупнейших мировых экономик на фоне пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg. Как отмечается в материале, причиной успехов России могло стать решение правительства не вводить локдаун в стране во второй половине года, передает РИА «Новости». Подчеркивается, что в прошлом году валовой внутренний продукт сократился в России на 3,1%. Согласно исследованию Bloomberg, это значительно меньше, чем ожидали экономисты. Планировалось, что сокращение российского ВВП составит 3,7%. Журналисты обращают внимание, что больше всего экономика страны пострадала в первой половине года, когда в стране вели жесткий локдаун, а также когда в мире резко упал спрос на нефть. По подсчетам Bloomberg, сокращение российской экономики в 2020 году будет вдвое меньше, чем в еврозоне, где падение может составить 7,3%. При этом в 2021 году государству предрекают достаточно высокий экономический рост – 3%. Напомним, президент России Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что в мире нарастает разрыв между реальной и виртуальной экономиками, это грозит непредсказуемыми потрясениями. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Авторитетный медицинский журнал подтвердил эффективность «Спутника V» выше 91% 2 февраля 2021, 16:07 Текст: Абдулла Шакиров

Один из наиболее авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Согласно им, препарат имеет высокую эффективность и безопасность. «Результаты испытаний показывают устойчивый сильный защитный эффект во всех возрастных группах участников… Эффективность вакцины, основанная на количестве подтвержденных случаев COVID-19 через 21 день после введения первой дозы вакцины, составляет 91,6%», – пишет The Lancet. Как отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, публикация в журнале стала большим событием с точки зрения борьбы с пандемией COVID-19. «Спутник V» – не просто первая в мире зарегистрированная вакцина, но также одна из лучших. Она полностью защищает против тяжелых случаев заболевания коронавирусом, согласно данным, собранным и оцененным независимыми экспертами и опубликованным в журнале The Lancet», – сказал он. Исследования «Спутника V» показали эффективность вакцины на уровне 91,6%, а для людей старше 60 лет – 91,8%. Эти данные не отличались от статистики, полученной в группе добровольцев 18–60 лет. Из числа проанализированных образцов гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев, у 100% добровольцев выработался клеточный иммунный ответ, сказано на сайте РФПИ. Ранее эффективность «Спутника V» в Венесуэле оценили в 100%. Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Представитель ВОЗ в Евросоюзе оценил новые данные о «Спутнике V» 2 февраля 2021, 22:07 Текст: Алексей Дегтярев

Руководитель Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты третьей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции. «Безопасные и эффективные вакцины – важнейший инструмент в борьбе с COVID-19. Я приветствую результаты промежуточного анализа данных третьей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V», – заявил Клюге в соцсетях, передает РИА «Новости». Во вторник авторитетный научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V». Эти данные подтверждают высокую эффективность препарата и его безопасность. Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. РФПИ: Индия станет крупнейшим центром производства «Спутник V» после России 2 февраля 2021, 17:11 Текст: Алексей Дегтярев

Объемы выпуска «Спутника V» в Индии смогут сравниться с объемами производства этого препарата в России, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Мы сейчас вместе с Dr. Reddy's активно работаем в Индии. Индия для нас – ключевой партнер, потому что Индия фактически будет производить столько же вакцины, сколько производит Россия. Это будет один из главных производственных центров мира для вакцины «Спутник V», – цитирует главу РФПИ РИА «Новости». Он добавил, что поставки в Индию могут начаться после разрешения на регистрацию в этой стране. По мнению главы фонда, препарат можно назвать российско-индийской вакциной, так как там находятся пять партнеров по производству. «Тесно с самого начала взаимодействуем с Индией, потому что Индия обладает очень хорошими производственными мощностями вакцин», – указал Дмитриев. Также во вторник Дмитриев заявил, что «Спутник V» могут зарегистрировать в Индии в феврале – марте. На данный момент российский препарат зарегистрировали в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении. Грузинские рестораторы объявили о самовольном открытии 3 февраля 2021, 08:44 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Грузинские рестораны откроются в субботу, несмотря на запрет работать из-за пандемии коронавируса, заявил учредитель Ассоциации рестораторов страны Шота Бурджанадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Рестораторы жалуются на крушение бизнеса – они могут работать только на вынос. На днях около 200 ресторанов в знак протеста в течение суток не торговали на вынос. Рестораторы провели акцию протеста у здания правительства Грузии в Тбилиси. Однако власти разрешили с 1 февраля открыть только те рестораны и кафе в Аджарии, которые работают на открытом воздухе. За самовольную работу в период пандемии на юридические лица накладывается штраф в 2 тыс. лари – это примерно 600 долларов, а потом им грозит и закрытие, если они не подчинятся требованиям властей. Ранее учредитель Федерации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил о «смерти туризма» в стране в связи с пандемией коронавируса. Мясников призвал к отмене масочного режима 3 февраля 2021, 08:40

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Главврач московской горбольницы №71 и телеведущий Александр Мясников усомнился в эффективности ношения масок и перчаток во время пандемии коронавируса. По словам медика, за долгие годы использования масок, а также респираторов при гриппе и других инфекциях, они якобы показали весьма посредственную эффективность. «Но от бессилия перед коронавирусом даже противники масок выступили за их ношение. Есть приказ – мы носим. Но что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет. Тем более, мы носим маски неправильно: на подбородке, в кармане, смятую, все время поправляем. Ты либо трусы надень, либо крест сними», – сказал Мясников в эфире НСН. Врач также усомнился и в необходимости использования перчаток во время пандемии. «Коронавирус – это не клещ, он в кожу не впивается и не переносится руками. Даже если тереть глаза и облизывать пальцы, коронавирус не попадет в организм. Этот путь доказано не существует», – объяснил Мясников. По мнению медика, перчатки полезны только для того, чтобы предотвратить кожу рук от частого мытья, но если перчатки не менять, то они станут источником не COVID-19. Вместо ношения масок и перчаток Мясников посоветовал капать в нос капли с интерфероном. «Мы не знаем, помогает это или нет, но зарубежные исследования говорят, что помогает. В любом случае, нет никакого вреда, а польза возможна. Тем более, если речь идет о группе риска: пожилых людях или беременных», – заключил специалист. Ранее Мясников ответил на самые частые вопросы о прививке против новой коронавирусной инфекции, затронув темы выбора вакцины, а также вакцинации при онкологии и после выздоровления от COVID-19. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Большинство сербов захотели привиться «Спутником V» 2 февраля 2021, 17:45 Текст: Ксения Панькова

Госсекретарь здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек заявил, что большинство сербов подают заявку на вакцинацию российским препаратом от COVID-19 «Спутник V». По его словам, сохраняется больший интерес к вакцине «Спутник V» относительно препаратов производства Pfizer и Sinopharm. «В процентах это от 38% до 42% человек, которые выбрали российскую вакцину, еще 20% – Pfizer, 20% – китайскую вакцину, а также здесь Moderna и AstroZeneka, это по данным, которые у нас есть сейчас», – цитирует РИА «Новости» Джерлека. Вакцинация началась в Сербии 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, а также Sinopharm из КНР. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. Первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря. 31 декабря сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Вакцинация от коронавируса российским препаратом стартовала в Сербии 5 января. Председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел республики Александар Вулин вакцинировались российским препаратом «Спутник V» в Институте вирусологии «Торлак» в Белграде.